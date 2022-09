„Z mého pohledu se na takové utkání mužstvo hodně těžko motivuje, hráči nejsou dostatečně koncentrovaní, což se také ukázalo hned na začátku, kdy jsme po naší pětce hned z následného výkopu pětku taky obdrželi. Bylo vidět, že kluci ještě úplně nejsou hlavami ve hře,“ upozornil trenér Pavel Pala.

Ten se netají tím, že současný systém ragbyových soutěží se mu nelíbí a bere pohárovou soutěž spíše jako přípravu a možnost vyzkoušet hráče a herní varianty. Z toho pohledu po zápase nezářil nějakou spokojeností nad vysokým vítězstvím.

Pohár ČSRU XV

Skupina B - 2. kolo:

RC Zlín –

JIMI RC Vyškov 17:53

Poločas: 12:29. Sestava JIMI: Jaroš, Jan Kovář, Doležel, Trunečka, Monček, Jordánek, Martin Pořízek, Ondřej Kovář, Šenk, Martin Kovář, Prachař, Fialka, Bandy, Chalabala, Schmied – Wognitsch, Novák, Voráč, Husár, Laidorf, Soural, Pytela. Trenér: Pavel Pala.

Druhé utkání: Dragon Brno – Slavia Praha 24:64.

Pořadí skupiny B: 1. Vyškov 10 bodů, 2. Slavia Praha 6, 3. Dragon Brno 6, 4. Zlín -1.

Příští zápas: Vyškov – Dragon Brno, sobota 24. 9. (14.00).

„Jsou to dvě stránky. Jedna je výsledek a druhá předvedená hra. Se skórem jsem spokojený, relativně výrazný rozdíl, ale nejsem spokojen s předvedenou hrou. Myslel jsem si, že budeme víc zkoušet a že budeme dělat víc systémových věcí. A ono to spíš sklouzlo k tomu, že to byly individuální akce a systém nám úplně dobře nefungoval. Takže jediné pozitivum je, že se nikdo nezranil a že si zahráli všichni hráči,“ konstatoval vyškovský lodivod.

Zlíňané se k prvnímu kolu v Brně s Dragonem vůbec nesešli a o zápase s Vyškovem si nedělali nějaké iluze.

„Sice to pro nás byl první zápas sezony, k tolik ztrátám by však docházet nemělo. Na druhou stranu se to dělo i Vyškovu. Ale ten samozřejmě působil vyhraněji i sehraněji, byl lepší. Podle hry obou mančaftů však zápas mohl skončit daleko těsnějším rozdílem. Hlavně kdybychom byli agresivnější v obraně,“ komentoval porážku trenér Zlína Petr Juřík.

Poslední kolo základní skupiny sehrají Vyškovští v sobotu 24. listopadu a zápas zařadili do programu oslav 70. výročí založení ragby ve městě. S Dragonem Brno by měli potvrdit postup do pohárového play-off z prvního místa. V tom případě by se utkali s posledním týmem silnější A skupiny. V ní je aktuální pořadí: 1.Říčany 10 bodů, 2. Sparta Praha 5, 3. Praga Praha 3, 4. Tatra Smíchov 1. V posledním kole se utkají Říčany - Smíchov a Sparta – Praga. Čtvrtfinále se bude hrát na dva zápasy - doma a venku.

„Na pohár mám stále stejný názor. Když už jsme jej dobře rozehráli, tak samozřejmě postoupit chceme. A já to beru spíš tak, že v rámci oslav nechceme udělat doma ostudu a prohrát derby s Brnem,“ s úsměvem naznačil Pala.