Domácí nejvyšší soutěž mužů se vrátila k názvu extraliga a proběhne ve zkráceném režimu. Na podzim se odehraje sedm kol systémem každý s každým. Odpadlo play-off, o vítězi rozhodne umístění v tabulce. Mistr republiky za rok 2021 bude znám na konci října. O medaili chce bojovat i Vyškov který soutěž odstartuje sobotním domácím utkáním s Pragou Praha. „Mužstvo je silnější než bylo, když jsem odcházel k národnímu týmu,“ v rozhovoru pro Vyškovský deník Rovnost upozorňuje staronový trenér Pavel Pala.

Dá se mluvit o vašem velkém návratu k mužstvu? Dost často jste byl vidět na při zápasech i na střídačce…

Já jsem z toho sice vystoupil, ale ano, pořád jsem k mužstvu byl velmi blízko. I na podzim 2020, když je vedl Milan Šťourač. Vypomáhal jsem mu s přípravou tréninků i některými dalšími věcmi. Takže jsem tak úplně nevypadl, nicméně jako návrat to určitě cítím. Tedy do pozice hlavního trenéra, s tou hlavní zodpovědností.

Zápasy Jimi Vyškov

1. kolo - 28. 8. (13.00) Vyškov – Praga

2. kolo – 11. 9. Vyškov – Přelouč

3. kolo - 18. 9. Dragon – Vyškov

4. kolo – 9. 10. Vyškov – Slavia

5. kolo – 16. 10. Sparta – Vyškov

6. kolo – 23. 10. Vyškov – Tatra

7. kolo - 28. 10. Říčany – Vyškov

Na co hlavně jste zaměřil letní přípravu a jste s jejím průběhem spokojený?

První část letní přípravy byla o fyzičce, kdy nám vypomáhal Franta Langer, odborník na tuto oblast z Univerzity Palackého. Takže to bylo bezvadné. Probíhala v Lulči a tréninky byly velmi kvalitní. Jen účast nebyla až taková, jak bych si představoval. Od srpna už jsem to měl ve vlastních rukou a přešli jsme na herní přípravu. To už jsme trénovali u nás v areálu. Mým úkolem bylo po té dlouhé době oživit herní systém, ty prvky, které jsem po hráčích dříve chtěl. S tím, že jsme do toho zapojovali nové hráče ze Zlína a Olomouce, kteří s námi budou hrát. A kluky, kteří nějakou dobu nehráli, jako třeba Kuba Doležel. Aby se do toho znovu dostali a aby nám to fungovalo.

Podařilo se?

Ani tady jsem nebyl spokojený na sto procent, protože ani tady nebyla účast taková, jak by bylo potřeba. Spokojenost ovšem byla s přípravným utkáním na Dragonu Brno (výhra 64:26, pozn. red.), kde se to, co jsme trénovali, ve hře objevilo. Pro mě známka, že když se kluci soustředí, tak to fungovat může. Problém je, jak už jsem naznačil, že pokud budou chodit na tréninky jen občas, tak se to zase může vytratit.

Porovnejte současný vyškovský kádr s tím, když jste odcházel k nároďáku.

Především, kluci o ty dva roky zestárli a změnily se sociální vazby. Spousta z nich založila rodiny a mají děti. A to je na přístupu trochu poznat, tedy že už nemají ragby na prvním místě jako prioritu. I s tímhle musí trenér nějakým způsobem pracovat. Jinak mužstvo výrazně posílilo tím, že se ze Sparty vrátili Jirka Pantůček a Pavel Pytela. I když Pavel je teď zraněný. Ti dva jsou skutečnými posilami a hlavně do mužstva vnesli takový ten správný náboj i pro ostatní. Jako že máme hráčskou kvalitu a můžeme se poprat o co nejvyšší mety. Z toho zdravého základu, těch patnácti sedmnácti kluků, opravdu cítím, že se hodně chtějí vrátit nahoru. Vlastně od toho roku 2016 zase udělat úspěch. A že jsou proto ochotní, třeba nejbližší dva roky, udělat maximum.

Zmínil jste zranění Pytely. Jaký je aktuální stav kádru před prvním zápasem s Pragou?

Pavel určitě hrát nebude a taky David Šenk, který teprve začíná trénovat. Zatím nepočítám ani s Martinem Májovským, který pravděpodobně nebude moct dojíždět ze Slovenska. Doufám, že od začátku nastoupí Ondra Kovář. On sám hodně chce hrát. Otazník je nad Kubou Doleželem, který teď byl týden nemocný.

Posledním ragbyovým mistrem ČR byla v roce 2019 po nedohrané soutěži vyhlášena Sparta Praha. Na druhém místě skončila Tatra Smíchov, bronz bral Mountfield Říčany. Na Jimi Vyškov zůstala „bramborová“ medaile, tedy čtvrté místo. Sezona v roce 2020 byla z důvodu pandemie Covid-19 zrušena.

Co očekáváte od Pragovky a ostatních soupeřů?

Musím přiznat, že tím, že jsem z toho na čas vypadl a že tam byl ten covid, tak moc nemám o pohybu u soupeřů přehled. Tedy ani o Pragovce. Takže je to pro mě taková neznámá. Uvidíme, s čím přijedou, jaká bude soupiska, a podle toho budu předávat informace týmu. Jako lídra extraligy já vidím Říčany, které pod Mirkem Němečkem udělaly obrovský progres. Mají spoustu výborných mladých hráčů, kteří zatím neměli úspěch v dospělém ragby a je vidět, že po něm hodně touží. Podle mě trénovali nejvíc ze všech. Nahoru samozřejmě patří Praga, Tatra a Sparta. A doufám, že i my.

Teď jste nepřímo přiznal, že nějaké informace o soupeřích přece jen máte…

Dá se očekávat, že na tři medailová místa bude pět kandidátů. Protože se hraje jen jednokolově, bez play-off, tak bude záležet na každém utkání těchto týmů mezi sebou. Nebude možnost odvety, anebo nějakého vylepšení pozic v semifinále. Takže více než kdy jindy musíme všechna utkání jednoznačně hrát na vítězství.