Do dvoudenního mistrovského turnaje na ragbyovém Národním stadionu v Praze na Markétě Vyškované vstupovali jako obhájce loňských stříbrných medaili. Před rokem prohráli závěrečný boj s Tatrou Smíchov 0:40.

Turnaj také jako favorit rozehráli třemi jistými výhrami nad „papírově“ slabšími Iuridicou Praha, Libercem a Slavií Praha. Zápas o vítězství v základní skupině s Říčany sice prohráli, ale výsledek z hlediska postupu do play-off nic podstatného neřešil.

„Ti kluci byli o hodně mladší a běhavější, ale hlavně měli lepší fyzičku. Na nás byla dost znát únava. Bylo vidět, že v době covidu víc trénovali… Jeden důležitý moment ale zápas přece přinesl. Bohužel, pro nás negativní. Zranil se náš nejvíce bodující hráč Pavel Pytela a do nedělního play-off už nezasáhl. Škoda, hru jsme na něm měli dost postavenou, hrálo se hlavně na něho. V neděli nám citelně chyběl a troufám si říct, že kdyby se nezranil, tak by nějaká medaile zacinkala…“ věří kapitán mužstva Martin Kovář.

MČR ragby 7s – muži



Konečné pořadí: 1. Tatra Smíchov, 2. Praga Praha, 3. Mountfield Říčany, 4. Jimi Vyškov, 5. Petrovice, 6. Slavia Praha, 7. ARC Iuridica, 8. Havířov, 9. Brno-Bystrc, 10. Liberec

Výsledky Vyškova - sk. B: Vyškov – Iuridica 36:7, Vyškov – Liberec 73:0, Vyškov – Slavia Praha 31:5, Vyškov – Mountfield Říčany 5:31. Pořadí: 1. Říčany 12 bodů, 2. Vyškov 10, 3. Slavia Praha 8, 4. Iuridica 6, 5. Liberec 4

Pořadí sk. A: 1. Tatra Smíchov 12 bodů, 2. Praga Praha 10, 3. Petrovice 8, 4. Havířov 6, 5. Brno Bystrc 4

Play-off - čtvrtfinále: Vyškov – Petrovice 38:0, Praga Praha - Slavia Praha 29:12, Říčany – Havířov 52:0, Tatra Smíchov - Juridica 48:0

Semifinále: Tatra Smíchov – Vyškov 28:17, Říčany – Praga Praha 12:15

O 3. místo: Vyškov – Říčany 0:28

Finále: Tatra Smíchov – Praga Praha 19:7

Po „povinné“ čtvrtfinálové výhře nad Petrovicemi hráči Jimi dobře rozehráli i klíčový semifinálový boj. V poločase nad svým loňským přemožitelem vedli 12:7 a malý náskok udržovali až do závěru.

„Na začátku druhého poločasu jsme nedali vyloženou šanci, když nám těsně před pětkovištěm vypadl balon z ruky. Průběh utkání by pak vypadal úplně jinak. Kdoví, co by to s nimi udělalo, kdybychom jim odskočili o dvě pětky. Jenže stal se opak. Bohužel jsme udělali hrubky, které běžně neděláme a tři minuty před koncem nám položili dvě rychlé pětky. Věřím, že kdybychom přešli přes Tatru, tak jsme mohli myslet i na titul,“ posteskl si Kovář.

V boji o bronz pak byla ve hře nejen fyzička, ale i motivace, přičemž oba tyto faktory viditelně stály na straně Říčan.

„S Tatrou jsme se, jak se říká, vyšťavili, a proti Říčanům to už pro nás byla spíš povinná dohrávka. Oni o ten bronz stáli víc. Bylo to jasné už po poločase, který jsme prohráli 0:14. Medaili tedy nevezeme, což je sice škoda, ale čtvrtým místem jsme své postavení v českém ragby určitě potvrdili. A hlavně jsme si všichni zahráli po strašně dlouhé době. Takže celkové hodnocení určitě vyznívá pozitivně,“ ujistila opora vyškovského týmu.

Mistrovský titul obhájila Tatra Smíchov, nabitá českými reprezentanty, když po Vyškovu udolala ve finále i Pragu Praha 19:7.

Za Vyškov mistrovství odehráli: Martin a Ondřej Kovářovi, Petr Pořízek, Radim Trunečka, Pavel Pytela, Jiří Pantůček, Martin Gibala. Připraveni naskočit budu David Šenk, Adam Soural, Lukáš Voráč, Jindřich Bandy, Radek Fialka, David Brtníček, Jakub Schmied.

V tomto týdnu vyškovští ragbisté oficiálně zahájí letní přípravu na nový ročník v klasickém ragby. Je s podivem, že stále není jasné, jakým systémem se I. liga patnáctičlenných týmů bude hrát…

„Teď budeme až do konce srpna pod dohledem profesora Langera dohánět ty dluhy v kondičce. Hlavně budeme hodně běhat někde nad Lulčí. Od srpna pak budeme víc na hřišti a dělat techniku a ragbyové prvky. V plánu je i soustředění a nějaké přáteláky, ale pořád neznáme termínovou listinu první ligy, podle které bychom upřesnili vlastní program. Nic konkrétního k nám zatím nedorazilo. Snad se má začít koncem srpna a na podzim odehrát nějaká zkrácená forma, aby se určil letošní mistr republiky,“ jen naznačil kapitán Jimi RC Martin Kovář.