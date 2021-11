Byli jste krůček k otočení výsledku, proč se to nepovedlo?

Protože jsme prohospodařili první poločas a dovolili domácím pohodlný náskok. Ten získali díky našim pravidlovým chybám, když využili nabídnuté trestné kopy ke skórování. V závěru utkání jsme hráli na riziko, a bohužel to nevyšlo.

Extraliga

Rozhodující zápas 7. kola:

Říčany – Vyškov 26:12

Konečná tabulka:

1. Říčany 7 7 0 0 276:100 33

2. Vyškov 7 5 0 2 227:130 26

3. Smíchov 7 5 0 2 211:131 25

4. Sparta 7 5 0 2 227:137 25

5. Praga 7 3 0 4 242:175 17

6. Slavia 7 2 0 5 111:300 11

7. Dra. Brno 7 1 0 6 125:208 6

8. Přelouč 7 0 0 7 99:357 0

Jaký pocit z finále ve vás převažuje teď po opadnutí pozápasových emocí?

Spokojenost. Noví mistři si museli titul vydřít a my se o něj bili až do konce. Těžká předchozí utkání na Spartě a s Tatrou nám vzala více sil, než jsme si byli ochotni přiznat. Přesto bylo utkání napínavé a krásné.

Hrálo až tak velkou roli že nemohl hrát od začátku váš nejlepší hráč Jiří Pantůček?

Tým to určitě poznamenalo. Nejdříve zklamání z toho, že vůbec nepojede, pak očekávání, kdy dorazí. Tohle z hlavy nevymažete a na hráčích to bylo znát.

Jakou hodnotu mají letošní stříbrné medaile? Jaká to vlastně byla sezona?

Hodnotu mají takovou, jaká byla soutěž. Poloviční. Cením si ji, ale medaile z dlouhodobé soutěže jsou výše. Sezona trvala dva měsíce, a to je podle mého málo. Využili jsme příznivého losu, přitáhli jsme diváky zpátky na stadion a snad je naše hra i potěšila.

Jaký základ mužstva odtáhl sezonu? Kteří z vašich svěřenců by od vás dostali nejlepší vysvědčení?

Na soupiskách se protočilo dvacet devět hráčů. Celkem dvanáct hráčů se zúčastnilo všech utkání, osm z nich také ve všech nastoupilo a tři hráči odkroutili plnou porci 560 hracích minut. Vážím si všech, bez rozdílu. Nejvíc bodů zaznamenal Martin Kovář – 42. Nejvíc pětek položil Jakub Schmied – 6.

Co bylo předností mužstva a naopak, v čem jste od něj očekával víc?

Předností je vyzrálost hráčů a chuť nedat soupeři nic zadarmo. Nedostatkem laxnost v určitých fázích hry. A největší problém je tréninková morálka.

Dá se říct, že tento tým dozrál, aby hrál o titul pravidelně? Co se kromě tréninkové morálky musí zlepšit, aby jej skutečně získal?

Tým je velmi zkušený a pokud hráčům vydrží zaujetí, může hrát dál o titul. Hrozbou je však poměrně úzký kádr. Jak ho rozšířit, to bude stěžejní otázka v tomto boji.

Většina klubů letošní jednokolový systém soutěže bez play-off kritizovala a navrhovala se jiná „pokovidová“ řešení. Co bylo přijatelnější a jak moc to ovlivnilo konečné výsledky extraligy? Co byste doporučil pro příští sezonu?

Jsem jednoznačně pro dlouhodobou, dvoukolovou soutěž. V našich amatérských podmínkách hraje velkou roli domácí prostředí a pokud polovina týmů odehraje doma jen tři utkání, není to soutěž spravedlivá. Také nám poslední utkání v Říčanech ukázalo, že je obrovský rozdíl mezi oslavami titulu v říjnu a v červnu.

Pokud by se dalo na příští sezonu trénovat bez omezení, jak byste si představoval zimní a jarní přípravu svého mužstva?

Příprava se musí posunout, protože se bude začínat již 6. března. Do přípravy pozvu opět odborníky na kondici Františka Langera a Petra Tataláka. Budu doufat v co největší účast hráčů a co nejmenší zdravotní omezení.