Vedení soutěže pak připravilo varianty na dohrání, včetně play-off nejlepší čtveřice, ale vývoj pandemie Covidu-19 jeho provedení nedovolil. O anulování celého soutěžního ročníku rozhodl výkonný výbor ČSRU, přestože většina klubů byla pro dohrání soutěží.

„Pro nás je to smůla, ale bereme situaci takovou, jaká je. Bohužel teď ani nemůžeme trénovat. Muži a ženy mají individuální tréninkové plány, pro mládež se bohužel nějaký slušný program udělat nedá. Na jaře by tedy měl odstartovat nový ročník, ale v tuto chvíli je již téměř jisté, že to bude se zpožděním a asi bude také nutné zkrátit letní přestávku,“ sdělil sekretář Jimi RC Martin Hudák.

I ragby se tak ocitlo v bodě nula a nový trenér mužského áčka Milan Šťourač nezakrýval rozladění.

„Kluci mají osobní přípravu. Kdy tu zimní začneme oficiálně, to se neví. Já už počítám s tím, že soutěž v březnu určitě nezačne. Pokud by se zdravotní omezení uvolnila koncem února, což je v podstatě ta nejvíce optimistická prognóza, tak jeden měsíc na přípravu je málo. Ta atletická stačit nemůže,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Více práce než on teď tedy má kondiční trenér František Langer, s nímž hráči konzultují osobní trénikové plány a metody.

„S docentem Langerem se individuálně domlouváme, co a jak dělat. Řekl bych, že teď je to taková silová záležitost. Samozřejmě nějaké běhání a posilování. Já to v týdnu dělím tak tři ku jedné. Doma žádné posilovací zařízení nemám, takže to jsou cviky s vlastní váhou, použít se dají i nějaké činky. Vždycky se zaměřím na určitou část těla,“ popsal svůj tréninkový program kapitán mužstva Martin Kovář.

V souvislosti se sportovní nečinností se často skloňuje vliv psychiku každého jednotlivce. Kovář je příklad, že i při velkých problémech v tomto směru, se k situaci lze stavět s optimismem.

„Teď se fyzicky cítím celkem dobře, vlastně líp než v sezoně, protože všechna zranění se doléčila. Navíc v sezoně jsem doma vůbec necvičil, teď dodržuju režim cvičení obden a začalo mě to i bavit. (úsměv) Takže určitě budu doma makat i potom, až budeme normálně trénovat a hrát. Jen to bude potřeba nějak skloubit s běžnými tréninky,“ ujistil český ragbyový reprezentant.