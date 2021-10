Extraliga

4. kolo:

Jimi RC Vyškov

– Slavia Praha 34:15

Poločas: 12:10. Body: Pytela 20 (4xP), Jaroš 5 (P), Prachař 5(P), M. Kovář 4 (2xKP) – Hrdlička 5 (P), Miřácký 5 (P), Fojtík 5 (TK,KP). Rozhodčí: Csaba. Bez ŽK.

Vyškov: David Jaroš, Mirko Zemanovič, Radek Vrána, Václav Monček, Miroslav Procházka, Tomislav Kopřiva, Vojtěch Janek, Radim Trunečka, Daniel Němec, Martin Kovář, Adam Soural, Jakub Schmied, Lukáš Chalabala, Pavel Pytela, Jiří Pantůček - Martin Májovský, Ondřej Kovář, Vladimír Mazal, David Šenk, Štěpán Prachař, Petr Pořízek, Lukáš Voráč. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Mountfield Říčany - Tara Smíchov 32:31 (18:0), Praga Praha - Sparta Praha 22:39 (10:8), Dragon Brno - RC Přelouč 52:17 (21:10).

1. Vyškov 4 4 0 0 177:74 20

2. Říčany 4 4 0 0 171:62 19

3. Smíchov 4 3 0 1 156:78 16

4. Sparta 4 2 0 2 116:92 11

5. Praga 4 2 0 2 150:98 10

6. Drag. Brno 4 1 0 3 82:119 5

7. Slavia 4 0 0 4 38:199 1

8. Přelouč 4 0 0 4 52:220 0

Příští kolo - 16. října: Sparta Praha - Jimi Vyškov

Relativně slabší soupeř umožnil vyškovským trenérům dát šanci hráčům ze širšího kádru, kteří v dosavadním průběhu soutěže nedostávali tolik herního prostoru. Úvod naznačil, že by to na hladký průběh zápasu nemělo mít vliv. Už v osmé minutě položil pětku Pavel Pytela, který se na trávník vrátil po několikaměsíčním pauze zaviněné zraněním. Jenže zůstalo opravdu jen u náznaku. Hrála se vyrovnaná partie a houževnatí hosté mezi 24. a 34. minutou otočili skóre na 5:10. Domácím vrátili vedení až minutu před přestávkou pětkou opět Pytela a úspěšným kopem Martin Kovář.

„První půlka byla z naší strany moc špatná. Chyběl pohyb, koncentrace. Nějaký náboj, nadšení. Prostě bída. Bylo vidět, že kluci ze širšího nejsou vyhraní. Ale byl to můj záměr postavit je od začátku, když je soupeř připravený a ještě má síly. Bylo to pro ně těžší, ale určitě lepší prověrka a zkušenost, než kdybych je tam poslal na posledních třicet minut do rozhodnutého utkání a proti soupeři, který už je unavený,“ vysvětlil trenér Pavel Pala.

Ten v poločase udělal v sestavě tři změny. Přišli Ondřej Kovář, Petr Pořízek a Štěpán Prachař a domácí převzali režii do svých rukou. Hned z první akce položil svoji třetí pětku v pohodě hrající Pytela a Kovář ji kopem opět potvrdil. Rozhodující body na 29:10 pak položil v 65. minutě Štěpán Prachař. Hosté se dostali ke slovu až čtyři minuty před koncem, ale na jejich položení stihli domácí Pytelou zareagovat.

„Zápas jsme dobře rozehráli, ale po pětce jsme se přestali pohybovat, hra se srovnala a začali jsme dělat chyby. Po změnách do druhé půlky, které byly plánované se to zlepšilo, ale byly tam i pasáže, kdy jsme dělali moc technických chyb, předhozy atd. To je daň za to, že kluci v těch třech týdnech zpátky prakticky netrénovali. Vyzvedl bych jen Pavla Pytelu, který hrál poprvé po hodně dlouhé době a dal čtyři pětky. Potvrdilo se, že kluci z lavičky potřebují hrát. Dnes jim to možná ostatní moc neusnadnili, ale musíme počítat i s tím, že v takové sestavě budeme nucení hrát, třeba při větším počtu zranění,“ shrnul zápas kouč Jimi.