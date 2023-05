S velkou pravděpodobností asi poslední mistrovské extraligové utkání na domácím trávníku viděli fandové ragbistů JIMI Vyškov. Bohužel prohrané, Vyškované podlehli Spartě Praha 5:10. Po výhře brněnského Dragonu nad Tatrou Smíchov tak obsadí v tabulce základní části extraligy třetí příčku a k semifinále pojedou příští sobotu právě na Spartu.

V závěrečném kole základní části extraligy prohrál Vyškov (modročervené dresy) se Spartou Praha 5:10. | Foto: Anry Lukáč

Až skoro do přestávky měla vyrovnaná taktická bitva nerozhodné bezbodové skóre. Vyškovští sice měli tři nadějné příležitosti, ale zakončení vždy pokazili. Vyšla až ta čtvrtá ve 36. minutě. Jiří Pantůček překopl obranu Sparty, za ní to potáhl Pavel Pytela, kterého sice hosté odskládali, ale Lukáš Chalabala tam byl v podpoře a položil pětku. Hezká akce.

„Bohužel, byla vlastně jediná taková v celém zápase. Oni měli dobře postavenou obranu a byli dobře připraveni na Jirku Pantůčka. Zdvojovali ho, takže se nám nedařilo pořádně se dostat za ně. Prostě hráli jsme blbě a moc nám to nefungovalo. První poločas byl z mého pohledu ještě trošku koukatelný a měli jsme ty tři příležitosti položit. Druhý byl pro mě darebný a byl jsem maximálně nespokojený. V útoku jsme to hráli moc středem, nedostávali jsme se do těch posledních metrů, kolem autů jsme nechtěli hrát vůbec,“ posteskl si trenér Pavel Pala.

Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov

– RC Sparta Praha 5:10

Poločas: 5:0. Pětky: 1:2 Body: Chalabala 5 (P) - Fortuin 10 (2xP). Rozhodčí: Tůma - Küttner, Haitman. Diváků: 150.

Vyškov: Doležel, Jan Kovář, Kopřiva, Monček, Trunečka, Petr Pořízek, Jordánek, Ondřej Kovář, Toman, Kučera, Prachař, Schmied, Chalabala, Pytela, Pantůček – Májovský, Soural, Mazal, Janek, Šenk, Voráč, Fialka, Havránek. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Dragon Brno – Tatra Smíchov 34:25, Slavia Praha – Říčany 15:42, Praga Praha – Zlín 55:13.

Tabulka po základní části:

1. Říčany 7 7 0 0 274:58 33

2. Sparta 7 5 0 2 129:108 23

3. Vyškov 7 4 0 3 205:129 22

4. T. Smíchov 7 4 0 3 193:129 22

5. Dr. Brno 7 3 0 4 140:192 15

6. Slavia 7 2 0 5 144:169 13

7. Praga 7 2 0 5 146:198 11

8. Zlín 7 1 0 6 81:329 4

Semifinále - 13. května: Sparta – Vyškov, Říčany – Tatra Smíchov.

Ten se musel obejít bez tří hráčů, Martina Kováře, Davida Jaroše a Radka Vrány. Navíc už ve druhé minutě si vykloubil rameno Jan Kovář a musel střídat. Na hřiště přišel Martin Májovský. »Kádrovými« potížemi však Pala nechce porážku omlouvat.

„Martin možná na jaře už hrát nebude, protože moc neví, co s ním je. Ale že nehrál, tak v tom asi ten hlavní problém nebyl, protože na desítce hrál Honza Kučera a ten to taky umí řídit, a taky dobře komunikuje. Jak už jsem řekl, jako tým jsme nehráli to, co jsme chtěli. Já jsem chtěl, aby se hrálo hodně do krajů, kluci si to ale nechávali a zase a zase chodili středem. A Sparta to ve středu měla velmi dobře vykryté, takže jsme se tam ani prosazovat nemohli,“ zopakoval problém kouč JIMI.

Bylo tedy v podstatě otázkou času, kdy se bodově dostane ke slovu i Sparta. Vyrovnaní zařídil pětkou v 56. minutě Sheldon Matthew Fortuin a druhou položil o třináct minut později. Přes veškerou snahu se domácím skóre zkorigovat nepodařilo.

Přání Vyškovanů vyhnout se v semifinále Říčanům se tedy splnilo, ale proč tedy asi poslední letošní extraligový zápas ve Vyškově? Aby se hrálo doma, tedy finále, museli by Palovi svěřenci vyřadit Spartu, což v jejich silách asi je, ale Říčany by doma musely prohrát s Tatrou Smíchov, což by bylo veliké překvapení…

Semifinále i finále se hrají na jedno utkání, vždy u lépe postaveného týmu po základní části. Zbývající čtveřice se utká rovněž K.O. systémem o záchranu se stejnou výhodou domácího prostředí. Pátý celek po základní části Dragon Brno s posledním Zlínem. Druhou dvojici tvoří šestá Slavia a sedmá Praga. Oba prohrané týmy sestupují přímo, vítězové jdou do baráží s nejlepšími dvěma týmy 1. ligy. Extraliga bude mít od příštího ročníku jen šest účastníků.