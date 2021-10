Vyškované jsou zcela jasným favoritem. V úvodních třech kolech neztratili ani jediný bod a vedou tabulku, zatímco Slavia získala jediný a průměrně inkasuje více než padesát bodů.

Extraliga

4. kolo:

Jimi RC Vyškov – RC Slavia Praha

Sobota 9. října, 14.00 hodin,

Areál Jana Navrátila, Purkyňova ul.

Tabulka po 3. kole:

1. Vyškov 3 3 0 0 143:59 15

2. Říčany 3 3 0 0 139:31 14

3. Smíchov 3 3 0 0 125:46 14

4. Praga 3 2 0 1 128:59 10

5. Sparta 3 1 0 2 77:70 6

6. Slavia 3 0 0 3 23:165 1

7. Drag. Brno 3 0 0 3 30:102 0

8. Přelouč 3 0 0 3 35:168 0

„Ano, soupeř je relativně slabší, ale vždy záleží na tom, jak se sejdou. A venku budou určitě hrát jinak, než by hráli doma. Ale vzhledem k soupeři budou v naší základní sestavě trošku neobvyklá jména, protože chci dát šanci klukům kteří ji ještě pořádně nedostali. Věřím, že se s ní poperou. Skóre nemusí být zrovna nejvyšší, ale věřím že bez potíží uhrajeme bodů,“ nebojí se role silnějšího trenér Pavel Pala.

Ten ovšem vůbec není spokojený s děním v mužstvu v reprezentační přestávce. Vyjma toho, že umožnila doléčení zraněných hráčů. Hrát už mohou Pavel Pytela a Jakub Schmied. Naopak k dispozici nebudou Jakub Doležel, který je služebně v zahraničí, a z rodinných důvodů Martin Pořízek.

„Všechna zranění jsou redy, takže je relativně z čeho vybírat. Na druhou stranu jsem zklamaný, že jsme toto období nevyužili jako přípravné. Účast na trénincích byla z různých důvodů prachbídná, vůbec to neplnilo to, co jsem si představoval. Čekal, že se dobře naladíme, spíše to bylo opravdu jen doléčování zranění a podobně, než abychom byli dobře nachystaní,“ konstatoval Pala.