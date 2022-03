„Já to jako nějaký vrchol základní části nevidím. Vzhledem k tomu, že jsme na jaře odehráli jen jedno utkání, a relativně lehčí s Dragonem, tak to pro nás bude spíš jakýsi první ostrý test, jak na tom vlastně jsme,“ upozornil trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Extraliga

2. kolo:

RC Mountfield Říčany

- Jimi RC Vyškov

Sobota 12. března, 14.00 hodin, stadion Josefa Kohouta, Říčany, Široká ul.

Jeho svěřenci nejenže nesehráli žádné přípravné utkání, ale kádr postihlo několik citelných ztrát. Celou jarní extraligu Vyškov odehraje bez čtveřice z užšího extraligového kádru David Brtníček, Mirko Zemanovič, Tomislav Kopřiva a Daniel Němec. Začátek extraligy pro doléčování se po zranění nestihl ani kapitán Martin Kovář a v Říčanech bude chybět i David Jaroš, který se zranil v úvodním derby s Brnem.

„Nejsme v ideální stavu, ale lepší to nebude a musíme se s tím vyrovnat. Bude to pro nás hodně složité utkání hlavně v mlýnech, ale v podstatě tam nějaký prostor ke korekturám sestavy nemáme. Takže nevím, co od zápasu očekávat, nebo spíše a jak jsem naznačil, budeme sledovat naše možnosti. V každém případě výsledek jde jen do tabulky základní části, porážka nikoho nevyloučí z boje o postup do play-off,“ dodal kouč Vyškova.

Pikantnost souboje obhájců nejcennějších medailí zvyšuje i nový muž v sestavě hostů. Poprvé proti svému mateřskému klubu nastoupí útoková spojka Jan Kučera, který ve Vyškově hostuje právě z Říčan. „Snad si nebudu plést dresy,“ poznamenal na svazovém webu třicetiletý útočník a český reprezentant.