Zítřejší soupeř Vyškovanů se letos v extralize rozjížděl pomaleji, ale postupně nejvyšší soutěž zase ovládal suverénně. V posledním kole to potvrdil výhrou nad Pragou Praha 40:19, čtrnáct dnů před tím Říčany přehrály druhou v pořadí Tatru Smíchov 27:17. Vyškov porazili v obou zápasech a všechno to staví Mountfield do role mimořádně výrazného favorita. Nový kouč JIMI Karel Berounský ovšem už po výhře na Spartě upozornil, že »šiška je šišatá« a rozhodovat bude momentální rozložení sil a psychika v konkrétním utkání.