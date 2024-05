Obě utkání budou samozřejmě mít na extraligovou tabulku vliv, ale nejspíš to v posledním kole mezi Spartou a Vyškovem příští týden v Praze bude souboj kdo z koho. Do play-off půjde vítěz.

Extraliga XV

JIMI RC Vyškov – RC Mountfield Říčany

9. kolo, sobota 11. května, 14.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.

Tabulka:

1. Říčany 8 7 0 1 251:155 35

2. Smíchov 8 6 0 2 221:187 30

3. Praga 8 5 0 3 225:197 24

4. Vyškov 8 3 0 5 187:215 18

5. Sparta 8 2 0 6 175:205 15

6. Dr. Brno 8 1 0 7 175:275 9

První zápas: Říčany – Vyškov 28:13 (7:6).

Zatím jsou ve výhodnější pozici Vyškované, kteří mají v tabulce o dva body víc než Sparta. Nicméně proti Mountfieldu náskok udržet nebo rozšířit bude těžké. Odborníci jim velké šance na úspěch nedávají a nějaké přehnané vítězné nadšení nepanuje ani v táboře JIMI. Říčany mají formu. Rozjížděly se sice pomaleji, ale po vítězství v minulém kole nad Tatrou Smíchov, s níž v první části soutěže utrpěly svoji jedinou porážku, si už zase upevnily pozici na čele tabulky. Jejich roli favorita umocňuje i stav vyškovského kádru. Domácím bude chybět sedm hráčů základní sestavy.

„To je skoro nejhorší situace, co pamatuju. Vízum skončilo Argentinci Maguedovi a už odjel. Zraněný je Adam Žižka, Kopřiva má stále ještě stop za červenou kartu. Takže nám vypadli tři hráči z první z první řady. Dlouhodobě jsou zranění Radim Trunečka, Petr Pořízek a David Šenk a bohužel, vesměs pro ně skončila sezona. Budeme také bez Pavla Pytely, který odjel na plánovanou dovolenou. Takže se nám to tak trochu rozpadlo,“ poskytl trenér Pavel Pala seznam jistých absencí.

Za dané situace dostanou šanci mladí hráči, ale kouč připustil, že sestavu asi poskládá až těsně před zápasem. Takže ohledně jeho průběhu a výsledku zůstává vyškovský lodivod realistou.

„Budu rád když uhrajeme nějaký bod. To znamená, buď za pětky, nebo za těsnou prohru. Soupeř je jednoznačným favoritem, má kompletní mužstvo. Má velmi silný střed, na desítce je to Kučera, na tříčtvrtce Horák a Dupuy, to je velmi silná trojice. Fakt moc nevím, jak to poskládáme, takže spíše asi půjde o to, abychom to ustáli a nepřišli o další hráče,“ naznačil Pala.

Alespoň malou injekcí do sebevědomí mužstva může být průběh zápasu v Říčanech. Ještě v poslední minutě první půle hosté vedli po trestných kopech Jiřího Pantůčka 6:0 a určitě zaslouženě. Bohužel ve druhé části se přece jen prosadila větší kvalita širšího kádru Mountfiedlu.