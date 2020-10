Stejně jako všechny ostatní sporty v republice, jsou i ragbyové soutěže pozastaveny. Nejprve ode dneška na čtrnáct dnů a o jejich dalším osudu rozhodne epidemiologická situace Covidu-19.

Ten už na začátku jara nedovolil sehrát první ligu mužů v plánovaném rozsahu. Na podzim pak odstartovala zkrácená soutěž, s níž se osm týmů mělo střetnout v základní části systémem každý s každým a nejlepší čtyři mužstva pak v play-off o mistrovský titul a další medaile.

Výsledky 7. kola

Jimi Vyškov - Mountfield Říčany 26:25 (14:20), Praga Praha - RC Přelouč 33:7 (19:7), Dragon Brno - Tatra Smíchov 17:43 (3:24), Slavia Praha - Sparta Praha 5:17 (5:12).

Neúplná tabulka:



1. Říčany 6 5 0 1 202:110 25

2. Vyškov 6 5 0 1 204:114 25

3. Smíchov 5 4 0 1 194:98 20

4. Sparta 5 4 0 1 129:75 18

5. Praga 5 2 0 3 112:119 10

6. Dragon 6 2 0 4 146:228 10

7. Přelouč 7 1 0 6 120:243 6

8. Slavia 6 0 0 6 100:220 3

Jarní koronavirové varování přimělo vedení České ragbyové unie, aby v případě dalších problémů měla varianty, jak postupovat. Nyní je tedy musí položit na stůl, přičemž sportovní ředitel ČSRU Antonín Brabec zdůrazňuje, že prioritou je soutěž dohrát v plném rozsahu.

„Budeme postupovat podle rozpisu soutěže, který si kluby odsouhlasily před startem soutěží. Tehdy se dohodly, že pokud by se zápasy základní části nemohly dohrát, budou zremizované a každý tým dostane dva body. Druhá verze, že se soutěž posune. Otázka je kam až, jak ta pauza bude dlouhá. Kdyby to bylo těch čtrnáct dnů, asi by se první liga mohla stihnout dohrát. Například 28. října dohrávky a v neděli 1. listopadu by se mohlo hrát semifinále. Termín finále je 7. listopadu. Všechno je teď tedy otevřené. Konečné slovo bude mít výkonný výbor unie. Samozřejmě podle toho, jaká bude aktuální situace,“ sdělil svazový ředitel.

Ten jednoznačně vyvrátil, že by nový český mistr mohl být vyhlášený na základě „dopočítané“ tabulky základní části.

„Nevím, že bychom se o této možnosti vůbec bavili. Já bych volil stejnou variantu jako v anglické lize. Angličané se rozhodli, že všechno po pauze dohrají. Takže i kdyby se letos u nás už nehrálo, jsme pro to, odehrát, všechno, co se nestihne teď, na začátku jara. Jakým způsobem, to už je věc dohody. Přijde mně, že by bylo škoda, i z historického hlediska, přijít o mistra republiky za rok 2020. Zeptáme se klubů a z toho vznikne návrh pro výkonný výbor unie. Ten pak rozhodne,“ zdůraznil Brabec.

Pro všechny týmy je to samozřejmě zase velká komplikace.

„Máme rozdělené tréninky na hřišti pro všechny kategorie při dodržení všech zdravotních nařízení. My se budeme připravovat dvakrát týdně a budeme čekat, jak to dopadne,“ konstatoval trenér Vyškovanů Milan Štourač.

Odloženy byly zápasy: Praga – Slavia, Sparta – Tatra Smíchov, Praga – Říčany a Vyškov – Sparta.