V průběhu zápasu většinou diktovali hru a dělali méně chyb hosté. Výsledek tomu odpovídá, ale obě strany z něj nic vyvozovat nebudou. Oběma trenérům chybělo několik hráčů, s nimiž počítají pro prvoligové boje, a hlavně v zápase „protočili“ všechny borce, které měli na střídačce.

RC Dragon Brno

– Jimi RC Vyškov 26:64

Poločas: 21:33. Body - Dragon: Vávra 6 (3xKPP), Wronka 5 (P), Pochlopeň 5 (P), Tieber 5 (P), Kratochvíl 5 (P) – Vyškov: Pantůček 20 (4xP), Gibala 11 (P, 3xKPP), Schmied 10 (2xP), M. Kovář 8 (4xKPP), Fialka 5 (P), Husár 5 (P), M. Pořízek 5 (P). Rozhodčí: Kohout. Diváků: 75.

Brno: Zedka, Kučera, Sedlák, Harviščák, Wronka, Bednář, Beneš, Sklenský, Merta, Vávra, Vašíček, Tieber, Pochlopeň, Kratochvíl, Barták, Černohorský, Stárka, Sedláček, Pavlů. Trenér: Nigel Briggs.

Vyškov: Jaroš, J. Kovář, Zemanovič, Monček, Trunečka, Kopřiva, Voráč, Procházka, P. Pořízek, M. Kovář, Soural, Schmied, Pantůček, Gibala, Bandy, Kodad, Vrána, Doležel, Mazal, M. Pořízek, K. Školař st., Fialka, Němec, Husár. Trenér: Pavel Pala.

„Chyběli nám hlavně útočníci, na druhou stranu je hodně dobré, že si zahrálo několik juniorů. Za tohoto stavu jsme na Vyškov neměli, ale podle mě třeba naši rojníci zahráli dobře. Vyškov potvrdil, že má velice silný tým, a my v přípravě právě takové potřebujeme. Takže jsme rádi, že se to odehrálo. Zápas nám jasně ukázal, že musíme zapracovat na spoustě věcí. Výsledek nějakou hodnotu nemá, jen jej bereme na vědomí,“ za domácího trenéra Nigela Briggse zhodnotil zápas jeden z absentujících hráčů Zbyněk Schütz, který se doléčuje po operaci.

„Nebylo to nic vážného, ale za čtrnáct dnů začne první liga a my jsme nechtěli nic uspěchat. Dnes byl Vyškov lepší, ale v mistráku může být všechno jinak. Sestavy určitě budou jiné. Když se nám podaří chytit začátek a dát nějaké body, pak věřím, že na ně máme. Ale jak jsem řekl, především to chce na sobe pořád víc a víc pracovat,“ dodal český reprezentant z Brna.

Staronový kouč Vyškova Pavel Pala přivezl do Cacovic dokonce čtyřiadvacet hráčů. Všichni se objevili na hřišti, takže je nasnadě, že hra ani nemohla být jednolitá. Začátek „režíroval“ především Jiří Pantůček, který položil první tři pětky hostů.

„Zápas byl vyvrcholením třídenního soustředění ve Vyškově. Dělali jsme tam víceméně prvky herního systému a utkání nám mělo ukázat, jestli se ve hře objevilo to, co jsme trénovali. Jsem spokojený, protože u všech hráčů bylo vidět, že to zvládli a že ty prvky tam skutečně byly. Nejlepší to bylo v první dvacetiminutovce, kdy hrála relativně silná sestava. Jak jsme to prostřídali, tak se to trošku změnilo, ale to, co jsme dělali na soustředění, ve hře zůstalo. Potěšilo mě, že nikdo z hráčů vyloženě nezklamal. Všichni hráli velmi slušně a z toho důvodu zápas určitě splnil očekávání. Výsledek je pro mě druhořadý,“ zdůraznil Pala, který se do Vyškova vrátil od české reprezentace.

Také jemu chybělo pro zranění několik zvučných jmen. Pavel Pytela, Ondřej Kovář, Lukáš Chalabala a další. V polovině druhé půle odešel ze hry i kapitán mužstva Martin Kovář. Naštěstí ne pro zranění. V hodnocení zápasu navázal na trenéra.

„Je dobré, že si zahráli všichni kluci a hlavně ti mladí. Myslím, že to z naší strany bylo dobré utkání, i když na některých hráčích byla trocha vidět únava z přípravy. Snažili jsme se hrát systém, který jsme trénovali na soustředění a myslím, že nám to docela šlo. Samozřejmě tam byly i individuální technické chyby, třeba předhozy. To nás hodně ubíjí, protože pak musíme bránit místo abychom útočili. Ale na dopilování máme ještě čtrnáct dnů a doufám, že se taky dají dohromady zranění hráči,“ shrnul zápas kapitán mužstva.

Také jeho v minulostí provázela zranění a jedno mu zůstalo trvalé.

„Měl utržený sval, nějak se to spravilo, ale úplně stoprocentní to není. Já už jsem se s tím naučil nějak bojovat a žít a hlavně jinak ve hře přemýšlet. Už tolik nesprintuju, spíš se snažím klukům ty možnosti vytvářet. Ale kopat můžu a to je hlavní,“ ujistil Kovář, že je na start mistrovské sezony připravený.

První ligu Vyškovští zahájí v sobotu 28. srpna domácím zápasem s Pragou Praha. Derby s Dragonem, v němž už půjde o body, si zopakují ve třetím kole 18. září rovněž na brněnském trávníku.