„Může to tak vypadat, ale pro mě je podstatnější, jak se k tomu kluci postavili. Na úterním tréninku jsem cítil, že jim není jedno, jak to v Říčanech dopadlo. Žádná poraženecká nálada, ale odhodlání to odčinit. To je pozitivní. Že je relativně slabší soupeř, to možná ano, ale podcenění si nemůžeme dovolit,“ řekl trenér Pavel Pala.

Extraliga

3. kolo:

Jimi Vyškov – RC Přelouč

Sobota 19. března, 14.00 hodin, Aréna J. Navrátila, Purkyňova ul.

Tabulka:

1. Říčany 2 2 0 0 126:17 10

2. Praga 1 1 0 0 47:10 5

3. Sparta 1 1 0 0 39:11 5

4. T. Smíchov 1 1 0 0 27:24 5

5. Vyškov 2 1 0 1 51:70 5

6. Dr. Brno 2 0 0 2 42:66 1

7. Slavia 1 0 0 1 11:39 0

8. Přelouč 2 0 0 2 15:121 0

V Říčanech jeho svěřenci padli rozdílem čtyřiceti bodů. Pala si nemyslí, že je to objektivní měřítko výkonnosti obou favoritů extraligy.

„V Říčanech nejen že nefungovaly osobní výkony, ale i výkon jako týmu. Znovu jsme nehráli to, co jsme chtěli. Křídla skoro nedostala balón. To co tam kluci předváděli není styl, který by nám byl vlastní. Ale nemyslím si, že by byli o tolik lepší. Oni byli velmi efektivní, když měli příležitost, tak ji využili. My jsme je měli taky, ale byli jsme úplně jaloví. To utkání nám prostě nesedlo,“ zdůraznil kouč Vyškovanů.

Proti poslednímu týmu je jeho tým favoritem, přestože Pala označil stav kádru za katastrofální. Ke kvartetu dlouhodobých marodů se definitivně přidal David Jaroš, který bude také chybět celé jaro. Otazník visí nad startem Martina Grossmanna s virózou a pro šrámy z Říčan i je i u Jana Kováře

Jakuba Schmieda a Marka Jordánka.

„Nejhorší je stav první řady. Trochu pozitivní tedy je, že to aspoň na dvacet minut chce zkusit Martin Kovář,“ poznamenal Pala.

Výpadky ovšem hlásí i soupeř. „Nebudeme mít plnou soupisku, budeme rádi za každou položenou pětku či proměněný kop. Stojíme nohama na zemi,“ řekl trenér a hráč Přelouče Jan Čížek.