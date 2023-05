Vše podstatné je vyřešeno. Ragbyovým mistrem republiky je stejně jako loni Mountfield Říčany, který ve finále porazil Spartu Praha 16:9. Bronz putuje do Prahy, protože Tatra Smíchov v boji o něj vyhrála ve Vyškově 39:22.

V posledním utkání extraligy prohráli ragbisté JIMI Vyškov (modré dresy) s Tatrou Smíchov 22:39 a obsadili konečné čtvrté místo. | Foto: Anry Lukáč

Ovšem ještě v poločase byl třetí nejcennější kov v domácích rukou. Tatrováci se Vyškově ujali vedení už v šesté minutě trestným kopem své nové akvizice, Jihoafričanem Branco Du Preezem. Domácí reagovali tvrdě. Hned z protiútoku položil Štěpán Prachař a ve 12. minutě Ondřej Kovář. Dvěma body pak navýšil vedení na 12:3 kopem po pětce Jan Kučera. Dvěma pětkami a kopem si hosté sice vzali zhruba v polovině první části vedení zpět, ale do přestávky měli po pětce Marka Jordánka navrch zase Vyškované. Nic nenasvědčovalo tomu, co přišlo ve druhé části a co popisuje trenér Pavel Pala.

Extraliga XV

Zápas o 3. místo:

JIMI RC Vyškov

– RC Tatra Smíchov 22:39

Poločas: 17:15. Pětky: 4:6. Body: Prachař 5 (P), O. Kovář 5 (P), Jordánek 5 (9), P. Pořízek 5 (P) Kučera 2 (KP) – Berounský 10 (2xP), Šampalík 10 (2xP), Du Prees 8 (TK,P), Honner 6 (3xKP), Šimák 5 (P). Rozhodčí: Mendes – Čekal, Fořt ml. ŽK: Pantůček – Mára, Zábranský. Diváků: 160.

Sestava Vyškova: Jakub Doležel, Martin Májovský, Tomislav Kopřiva, Václav Monček, Radim Trunečka, Petr Pořízek, Marek Jordánek, Ondřej Kovář, Josef Toman, Jan Kučera, Štěpán Prachař, Jakub Schmied, Jiří Pantůček, Lukáš Chalabala, Pavel Pytela – Vojtěch Janek, Michal Wognitsch, Lukáš Voráč, Adam Soural, Michal Havránek, Martin Kovář, Radek Fialka. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky:

Finále: Říčany – Sparta Praha 16:9 (6:6). O 5. místo: Dragon Brno – Praga Praha 34:36 (14:14). O 7. místo: Slavia Praha – Zlín 45:0 (14:0)

„Druhý poločas byl z naší strany katastrofální. To už je klasika našich posledních zápasů. Celkem dobře je rozehrajeme a o přestávce si řekneme, že do druhého poločasu musíme nastoupit aktivně, ale po třech minutách dostaneme pětku. Tou oni potrestali naše dvě hrubé chyby za sebou. Tam mně to připadlo, že přišel ten rozhodující zlom, že se to zlomilo v našich hlavách. Soupeř se chytil a bylo hotovo. Hráli v pohodě, vzájemně se hecovali. To nám chybělo. Pětku jsme položili až v poslední minutě, kdy už nic neřešila,“ posteskl si kouč JIMI.

Zatímco hosté ve Vyškově představili výraznou posilu, zmíněného bývalého jihoafrického reprezentanta Branco Du Preeze, tak Pala musel řešit absence klíčových hráčů. Těmi ovšem porážku neomlouvá.

„Samozřejmě, že nám na hřišti chyběli, ale stejně si myslím, že jsme měli bronz získat. Pro mě je to velké zklamání, protože si myslím, že třetí místo bylo silách tohoto týmu a při dobré konstelaci možná i něco víc. Čtvrté určitě neodpovídá tomu, jaký mělo mužstvo potenciál a jací tady byli hráči,“ netajil Pala smutek z nesplněného cíle.

Do celkové „uzávěrky“ extraligy zbývají už jen dva zápasy. Dragon Brno a Praga Praha se v baráži o udržení v extralize utkají s dvěma nejlepšími týmy 1. ligy. Těmi jsou Donau Vídeň a RC Přelouč. Složení dvojic bude známé po dohrání I. ligy. Do 1. ligy sestupuje Slavia Praha a Zlín. Extraliga se v roce 2024 bude hrát v šesti týmech.