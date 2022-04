Extraliga

5. kolo:

RC Sparta Praha

– Jimi RC Vyškov 34:10

Poločas: 10:3. Pětky: 6:1. Body Vyškova: Chalabala 5 (P), Kučera 5 (TK, KPP). Sestava: Doležel, J. Kovář, Májovský, Mazal, Trunečka, Voráč, Wognitsch, O. Kovář, P. Pořízek, M. Kovář, Kučera, Chalabala, Soural, Pytela, Šenk – Bandy, Baláš. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Tatra Smíchov - Přelouč 53:17 (34:10), Slavia Praha – Dragon Brno 12:24 (5:5), Praga Praha – Mountfield Říčany 0:30 kontumačně.

Tabulka:

1. Říčany 5 5 0 0 211:49 24

2. Sparta Praha 5 4 0 1 155:69 20

3. T. Smíchov 4 3 0 1 123:81 15

4. Praga Praha 5 3 0 2 127:84 14

5. Jimi Vyškov 5 2 0 3 150:150 10

6 . Dragon Brno 5 1 0 4 73:155 6

7 . Slavia Praha 4 1 0 3 62:120 5

8. Přelouč 5 0 0 5 66:284 0

„To byla škoda. Ovšem celý první poločas byl takový zvláštní. Spartě, ale ani nám se nepodařilo utkání dobře rozehrát. Dělali jsme moc chyb a vzhledem k neúčasti několik hráčů nám nefungovaly některé herní činnosti. Všechny míče jsme si museli vydřít a když už ano, tak to vždycky někomu vypadlo a byl předhoz, nebo přišla jiná chyba,“ komentoval Pala první část.

Konečný výsledek hodně ovlivnil začátek druhého poločasu, kdy Jakub Doležel dostal žlutou kartu a v desetiminutovém oslabení inkasovali hosté dvě pětky.

„Tam se to zlomilo. V první půlce jsme sice nehráli dobře, ale ještě to bylo jakž takž. V přestávce se v jejich kabině asi něco dělo, oni začali hrát víc po křídlech, kde mají výborné cizince, a my jsme postupně přestali stíhat. V té zvláštní sestavě jsme určitě podali lepší výkon, než doma proti Tatře, ale moc se od toho asi očekávat nedalo. Pozitivní pro mě je, že se nikdo nezranil a jak to většinou nedělám, chtěl bych vyzvednout výkon jednotlivce. Michal Wognitsch, který se začal připravovat, že nám vypomůže, nakonec musel nastoupit od začátku a hrál v podstatě celých osmdesát minut ve třetí řadě. A na konci utkání, kdy střídal Odra Kovář, tak pomáhal i v první řadě. Klobouk dolů,“ ocenil Pala.

A co tedy posunulo Vyškovany blíž ke splnění svého semifinálového cíle. Praga pro malý počet hráčů nenastoupila k zápasu s Mountfieldem Říčany a podle regulí nejen prohrává 0:30 kontumačně, ale má jí být odečten jeden bod v tabulce. V pátek bude Pragu hostit Vyškov. Pokud vyhraje, půjde před ní a postup mezi nejlepší čtyři by měli Vyškované potvrdit v závěrečném kole základní části vítězstvím 30. dubna v Praze nad Slavií.

„Už teď hrajeme, play off. Máme dva tréninky na to, abychom se na Pragovku dobře připravili a k postupu musíme vyhrát," zopakoval Pala.