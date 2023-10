V odvetě semifinále B skupiny Poháru ČSRU XV ragbisté JIMI Vyškov potvrdili svoji letošní převahu nad Dragonem Brno. Na domácím trávníku vyhráli 41:17. O konečné páté pohárové místo se v sobotu utkají s Pragou Praha na jejím stadionu.

Snímek ze zápasu v Brně: Dragon Brno - JIMI Vyškov 24:33. | Foto: Felix Černý

V Areálu Jana Navrátila to bylo již čtvrté letošní vzájemné utkání Vyškova s Brnem a vždy se po nich radovali Vyškované. V Brna si přivezli devítibodový náskok, vyhráli tam 33:24, takže doma nemuseli nikam spěchat. Prvních dvacet minut se tak hrála vyrovnaná partie bez bodů. Pak dokonce první pětku položil Dragon Milošem Sedláčkem. Jenže spíše než by nabudila elán hostů, tak byla impulsem ke zvýšeným obrátkám domácích. Už po dvou minutách srovnal pěti body Radim Trunečka, po dalších čtyřech položil Jakub Doležel a do poločasu získali Vyškované rozhodující náskok 22:5. Po dvanácti minutách druhé půle položil pětku David Šenk a konverzi proměnil Jiří Pantůček. Za stavu 29:5 se tedy zápas v podstatě dohrával.

Pohár ČSRU XV

Semifinále B:

Jimi RC Vyškov

– Dragon Brno 41:17

Poločas: 22:5. Body: Pantůček 16 (P, TK, 4xKP), Trunečka 5 (P), Doležel 5 (P), Soural 5 (P), Šenk 5 (P), Pytela 5 (P) – Sedlák 10 (2xP), Sedláček 5 (P),Tieber 2 (KP). Rozhodčí: Čekal - Švec, Zbořil. Bez ŽK. Diváků: 160.

Vyškov: Doležel, Voráč, Jaroš, Novák, Trunečka, Soural, Petr Pořízek, Ondřej Kovář, Toman, Martin Kovář, Bandy, Schmied, Pantůček, Šenk, Pytela – Jan Kovář, Fialka, Školař, Husár, Vőrőš.

Brno: Selinger, Žemlička, Sedlák, Erik Harviščák, Patrik Harviščák, Pullin, Duda, Sklenský, Schütz, Sedláček, Pochlopeň, Tieber, Hlůšek, Chutkerashvili, Barták – Taylor, Chorvát, Sedlář, Dofek, Sláma.

Zápas o konečné 5. místo: Praga Praha – Vyškov, sobota 21. 10. (14.00).

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale do dvacáté minuty to bylo vyrovnané utkání. Dělali jsme hodně chyb, hlavně předhozy. Ale potom jsme rychle položili tři pětky, odskočili ve skóre a zápas jsme měli plně pod kontrolou svojí útočnou kombinační hrou. Důležité samozřejmě bylo, že na rozdíl od Brna, kam nás odjelo jen šestnáct, nás teď bylo dvacet a měli jsme tedy pět kluků na střídání,“ sdělil hrající kouč Martin Kovář.

Ve druhém semifinále výkonnostní druhé skupiny B pražská Pragovka rozdrtila Petrovice 61:0 a díky lepšímu skóre získala výhodu domácího prostředí pro jediný zápas o konečné páté místo.

„V extralize jsme na jaře skončili čtvrtí, takže by asi bylo dobré navázat pátým místem v poháru. Bohužel v tuto chvíli nevíme, v jakém složení tam pojedeme, ale spíš to nebude nic moc,“ naznačil kapitán mužstva.

O pohárový titul si zahrají Sparta Praha a Říčany, o třetí místo Slavia s Tatrou Smíchov. Mountfield v odvetě porazil Slavii Praha 41:14 a Sparta vyhrála na Tatře 17:10