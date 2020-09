V tabulce první ligy to Vyškovany posunulo do vedení, ale jen oni a nováček z Přelouče mají odehrány všechny čtyři zápasy. Ve čtvrtém kole se nehrálo utkání Tatra Smíchov - Mountfield Říčany.

RC Slavia Praha

- Jimi RC Vyškov 26:44



Poločas: 14:20. Body - Slavia: Jirmnan 5 (P), Pasbecq 5 (P), Matouš 5 (P), Miřácký 5 (P), Fojtík 4 (2x KP). Vyškov: Pytela 15 (3x P), Soural 10 (2x P), Trunečka 5 (P), Pantůček 5 (P), P. Pořízek 5 (P), Šenk 4 (2x KP).

Sestava Jimi: Doležel, Kopřiva, Májovský, Monček, Vinter, Mazal, Ondřej Kovář, Trunečka, Petr Pořízek, Svoboda, Soural, Chalabala, Pantůček, Pytela, Šenk - Janský, Jan Kovář, Janek, Martin Kovář, Fialka, Němec, Pittner. Trenér: Milan Šťourač.

Další výsledky: Přelouč - Dragon Brno 6:41 (5:31), Sparta Praha - Praga Praha 21:20 (0:13).

Tabulka:

1. Vyškov 4 3 0 1 151:72 15

2. Říčany 3 3 0 0 104:54 14

3. Smíchov 2 2 0 0 94:35 10

4. Sparta 3 2 0 1 79:51 9

5. Praga 2 1 0 1 43:29 5

6. Brno 3 1 0 2 75:145 5

7. Slavia 3 0 0 3 64:137 1

8. Přelouč 4 0 0 4 69:156 1

Příští kolo: Jimi Vyškov – Sparta Praha, sobota 26. 9. (14.00), areál J. Navrátila, Purkyňova ul.

Po koncertu v minulém kole v jihomoravském derby s Dragonem Brno čekali vyškovští fanoušci podobný průběh i v Praze. Jenže tady narazila kosa na kámen a v úvodu slavisté hosty pořádně trápili. Do vedení šli hned z prvního útoku pětkou Michala Jirmana a náskok udrželi až do třicáté minuty.

„Ano, podobně jako v Přelouči jsme zaspali začátek. Prvních dvacet minut z naší strany vypadalo hororově. Hned z první akce jsme dostali pětku a byli jsme z toho pořádně opaření. Nemohli jsme se chytit. Hráli jsme nečistě, bylo tam hodně předhozů, klukům pod tlakem slavistů balony padaly z rukou. I když jsme dali pětku, pořád jsme byli pozadu, pořád to bylo strašně upracované. Až teprve po dvaceti minutách jsme domácím začali oplácet stejnou mincí a průběh jsme začali kontrolovat,“ popsal nevydařený start do utkání trenér Jimi Milan Šťourač.

Hosté otočili skóre ve 30. minutě pětkou Adama Sourala na 14:15 a do přestávky tentýž hráč připojil pětkovou pojistku. Za sedm minut druhé půle už to bylo 14:32 a do vyškovských řad se vrátila „brněnská“ pohoda.

„Musím přiznat, že mě Slavia překvapila. Těch dvacet minut odehrála velice kompaktně a hodně tvrdě. Ale dalo se čekat, že to nemůžou vydržet celý zápas. V zápise měli jen sedmnáct hráčů, protože mají asi pět hráčů v karanténě. A pak jim opravdu viditelně docházely síly. My jsme si při vysokém vedení mohli dovolit prostřídat všech sedm hráčů ze střídačky. Šanci tedy dostali i kluci, kteří toho zatím moc neodehráli. Takže jsme nějaké body dostali, ale to už bylo v rozhodnutém utkání,“ dodal k hodnocení kouč Vyškovanů.

Jeho svěřence v sobotu čeká mnohem vyšší level. Do Vyškova přijede suverén posledních let Sparta Praha. Šťourač dobře ví, že to bude těžké utkání, ale zároveň upozorňuje, že výkonnostní náskok Sparty před ostatními kluby už není tak velký, jaký mívala.

„Někteří kvalitní hráči jim odešli a už nemají tak našlapaný kádr. Mají jednu prohru a teď s Pragovkou až do padesáté minuty prohrávali 0:20. Varující pro nás je, že to dokázali otočit, ale rozhodně ke Spartě nemusíme mít takový respekt, jako v uplynulých dvou třech letech. Doma musíme vyhrávat a myslím si, že na vítězství máme. Podle toho, jak se ve zkrácené lize situace vyvíjí, tak určitě musíme porazit někoho ze silné čtyřky a kdoví, jestli to bude stačit. Stav v tabulce je velice vyrovnaný a může to být ovlivněné odloženými zápasy. Některé se budou dohrávat až po našich zápasech a soupeři budou vědět, na čem jsou a co potřebují uhrát. Takže si semifinále chceme a musíme uhrát sami,“ zdůraznil Šťourač.

Mezi hráči, kteří Spartu v létě opustili jsou i dva Vyškované a reprezentanti, Jiří Pantůček a Pavel Pytela. Trenér potvrdil, že oba netají mimořádně velkou motivaci Spartu porazit!