Vítězstvím 53:31 splnili ragbisté Mountfieldu Říčany ve Vyškově roli favorita a před posledním kolem základní části extraligy si tak upevnili vedení v tabulce. Nějak výrazně nespokojení ale s výsledkem nejsou ani Vyškované. S obhájcem titulu uhráli jeden bonusový bod, který může být v závěrečném účtování velice důležitý.

Ilustrační. | Foto: Marta Hegrová

V posledním kole se totiž v přímém souboji v Praze utkají se Spartou o čtvrté místo v play-off a protože Sparta prohrála derby na Tatře bez bonusových dotací, zvýšil se vyškovský náskok na Pražany na tři body. I když trenér Pavel Pala je přesvědčený, že to mohlo být ještě lepší a tentokrát že se s Mountfieldem dal uhrát lepší výsledek.

„Říčany nepřijely v nejsilnější sestavě, to mužstvo určitě bylo i k poražení. Hlavně v první půlce jsme udělali zbytečně moc chyb, kdy nám vypadávaly balóny, nebo jsme to špatně kopli a oni nám dávali pětky přes tři čtvrtě hřiště. Určitě to byly darované pětky. Oni nás nemuseli přehrávat, stačilo jim čekat, že jim to dáme a my jsme jim to nabízeli,“ vysvětlil svůj názor vyškovský lodivod.

Extraliga XV

JIMI RC Vyškov – RCMountfield Říčany 31:53

Poločas: 14:24. Pětky: 5:7. Body Vyškova: Pantůček 10 (2xP), M. Kovář 6 (3xKP), Doležel 5 (P), Schmied 5 (P), Wognitsch 5 (P). Rozhodčí: Bednařík - Küttner, Opletal. Bez ŽK. Diváků: 300.

Vyškov: Doležel, Jan Kovář, Jaroš, Monček, Novák, Soural, Masilo, Ondřej Kovář, Toman, Martin Kovář, Mrazčinský, Schmied, Pantůček, Fialka, Laidorf – Wognitsch, Voráč, Benko, Vőrőš, Bandy. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Praga Praha – Dragon Brno 17:10, Tatra Smíchov – Sparta Praha 24:0.

Tabulka:

1. Říčany 9 8 0 1 304:186 40

2. Tatra 9 7 0 2 245:187 35

3. Praga 9 6 0 3 242:207 29

4. Vyškov 9 3 0 6 218:268 19

5. Sparta 9 2 0 7 175:229 16

6. Dragon 9 1 0 8 185:292 10

Ono to ale celkově bylo takové trochu bezstarostné ragby. Oboustranně se moc nebránilo, útočníci dostávali od obran prostor a čas, nabíhali si do šancí a proměňovali je. Podobně jako v Říčanech Vyškované dobře začali a rychle vedli pětkou Jakuba Doležela a úspěšným kopem Martina Kováře 7:0. Vedení jim vydrželo do dvacáté minuty. V patnácté nejprve korigoval trestným kopem Tristan Horak a pětkou otočil stav Jan Frinta. Pak se už postupně začala kvalita obhájce titulu projevovat. Samozřejmě s výtkami, které naznačil Pala. Poločasový rozdíl deseti bodů ale byl stále hratelný, jenže druhý poločas měli hosté pod kontrolou.

„Ano, určitě to byl spíš takový uvolněný zápas, moc se nebránilo, padla spousta bodů a spousta pětek. Pro diváky určitě atraktivní podívaná a oni se taky zápasem bavili. Částo se tleskalo ve stoje. Hlavně ve druhém poločase, kdy to sypalo na jedné i druhé straně. Bohužel se špatným koncem pro nás, i když jsme uhráli ten jeden bod,“ dodal trenér JIMI.

Také jeho tým byl výrazně nekompletní, chybělo sedm hráčů stabilní sestavy a na hřiště se dostali mladí borci. Jejich výkon kouč kvitoval.

„Vesměs obstáli, i když u některých se projevilo, že moc netrénují, takže neměli ty míče v ruce tak, jak bylo potřeba, nebo tam byla špatná přihrávka, nebo špatné chycení. Ale že by někdo vyhořel, to bych neřekl. Spíš naopak, utkání se nepodařilo některým zkušeným hráčům,“ sdělil bez konkrétních jmen a s upozorněním, že tento zápas byl jeho posledním na vyškovské lavičce.

„Pro veledůležité utkání na Spartě potřebuje mančaft nový impuls,“ vysvětlil konec své jarní »provizorní« vyškovské štace. Utkání na Spartě se bude hrát v sobotu 18. května odpoledne.