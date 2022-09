Samotné derby nabídlo očekávaný průběh. Tempo se snažili diktovat favorizovaní domácí. Jejich první dvě nadějné akce po obou křídlech Brňané ještě stihli zastavit těsně před svým pětkovištěm. Třetí, dravý průnik Davida Jaroše pod háčko v 11. minutě už nikoliv. Ve dvacáté pak přidal pětku Jakub Doležel. V obou případech nemohl Martin Kovář dvoubodový kop zblízka minout. Vyškovská obrana podobné věci hostům v prvním poločase nepovolila a první část domácí měli pod kontrolou.

Pohár ČSRU

3. kolo:

JIMI Vyškov

– Dragon Brno 28:0

Poločas: 21:0. Body: Doležel 9 (P, 2x KP), Jaroš 5 (P), Pytela 5 (P), Chalabala 5 (P), M. Kovář 4 (2x KP). Rozhodčí: Mendes – Küttner, Burnard. ŽK: M. Pořízek – Tieber. Diváků: 1500.

JIMI: Doležel, J. Kovář, Jaroš, Monček, Jordánek, P. Pořízek, M. Pořízek, Trunečka, Šenk, M. Kovář, Soural, Chalabala, Prachař, Pytela, Havránek – Wognitsch, Voráč, O. Kovář, Laidorf, Fialka. Trenér: Pavel Pala. Asistent. Miloslav Husár.

Dragon: Svoboda, Kučera, Sedlák, Opluštil, Duda, Bednář, Toman, Sklenský, Hlaváč, Cornejo, Záruba, Tieber, Barták, Sedláček, Bastl – Sedlář, Ždárek, Žemlička, Samet, Tháler, Čtvrtníček. Trenér: Nigel Briggs. Asistent: Petr Giacintov.

„Výsledek je dobrý, ale na výkonu bych samozřejmě nějaké chyby našel. Ale chtěli jsme vyhrát, a to se povedlo. Možná, že to nemuselo být s takovýma nervama. Nechci výsledek nějak dál pitvat. Motivace na pohár se hledala těžko. Na druhou stranu přece jen to byl pro klub významný den, dobrý soupeř v klasickém derby, atraktivní program, velká návštěva a moc hezké počasí,“ nakonec se domácí trenér Pavel Pala přece jen usmíval.

Ty drobné vrásky na čele mu udělal průběh druhého poločasu. Hosté hru v poli přenesli na domácí polovinu a tentokrát to několikrát zajiskřilo před vyškovským pětkovištěm. Až do něj se ale hosté nedostali.

„To víte, že jsme Vyškovákům nechtěli pokazit oslavy tím, že bychom je porazili. (úsměv). Ale vážně. Čekali jsme, že prohrajeme vyšším rozdílem, protože nám chybělo hodně hráčů a nastoupilo hodně mladíků. Výsledek je pro nás přijatelný, tedy až na tu nulu. Chtělo to nějaké body dát. Ale našim chlapcům musím za výkon poděkovat. Druhý poločas odehráli dobře a prohráli jsme jej jen 0:7,“ chválil svůj tým asistent brněnského trenéra Briggse Petr Giacintov.

Rozhodující uklidnění do domácích řad tak přinesla až 67. minuta, kdy jednu z mála rychlých akcí druhého poločasu zakončil Lukáš Chalabala pětkou. Přesným kopem ji pak potvrdil Doležel.

Asistent Giacintov je jedním z pamětníků slavné vyškovské éry, kdy se tu nasbíralo deset mistrovských titulů. Při hodnocení zápasu vůbec nezakrýval dojetí.

„Chci domácím pogratulovat k výročí a pochválit je za to, jak je oslavují. Já jsem měl tu čest hrát proti nim v těch jejich nejslavnějších časech. Nebudu jmenovat vynikající hráče, těch byly mraky, ale Karla Berku zmínit musím. My jsme s nimi většinou prohráli, z deseti zápasů jsme mohli vyhrát tak dva. Ale bylo to krásné proti nim hrát a mám tady pořád hodně kamarádů z mládí a pořád to tady funguje dobře. Takže jim přeju hodně úspěchů do dalších let a ať mají hodně mládeže, o kterou se tady vždycky vzorně starali,“ zdůraznil bývalý vynikající československý reprezentant.