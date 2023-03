Pro sobotní domácí premiéru nového ročníku extraligy si ragbisté JIMI Vyškov nemohli vytvořit lepší předpolí. Po vítězstvích v Praze nad Pragou 59:12 a ve Zlíně 48:11 zvou fanoušky z pozice lídra tabulky. Mimořádné atmosféře je příznivý i los. Hrát se bude prestižní jihomoravské derby s Dragonem Brno.

Ragbisté Vyškova (modří) vyhráli i druhé letošní extraligové utkání. Ve Zlíně 48:11. | Foto: rczlin.cz

A do třetice je výzvou pro domácí tábor poslední vzájemné utkání, které s Brňany Vyškov na podzim prohrál. V Českém poháru to byl souboj sedmé místo a Dragon zvítězil 32:15.

„Tehdy to byl takový zvláštní zápas. Měli jsme doslova slátanou sestavu a ani já jsem tam pro nemoc nebyl. Teď jsme v trochu jiné pozici. Chybět by měl jen dlouhodobě zraněný Jakub Schmied. Takže konečně budu sestavu vybírat, nebude to nábor, ale konečně výběr. (úsměv) Určitě chceme navázat na předchozí dva dobré výkony a výsledky,“ ujistil trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Extraliga XV

JIMI RC Vyškov

– RC Dragon Brno

3. kolo, sobota 11. března (14.00), areál Jana Navrátila Purkyňova ul.

Tabulka:

1. Vyškov 2 2 0 0 107:23 10

2. Říčany 2 2 0 0 101:8 9

3. Sparta 2 2 0 0 49:34 9

4. Dragon 2 1 0 1 44:34 5

5. Tatra 2 1 0 1 27:25 5

6. Slavia 2 0 0 2 31:41 2

7. Praga 2 0 0 2 26:88 0

8. Zlín 2 0 0 2 11:136 0

Ovšem jinak jsou na tom i hosté z Brna. V zimní pauze výrazně posílili. Přišli čtyři Afričané, tři mladíci devatenáct až dvacet let a osmadvacetiletý zkušený Handré Bezuidenhout z Namibie, který si zahrál i reprezentačně a působil i v Kanadě. Dragon s nimi odstartoval extraligu slušnými výsledky. Spartě v Praze podlehl těsně 15:27 a doma porazil Pragu Praha 29:14.

„Mám trošku respekt, protože nevím, co od soupeře čekat. Předpokládám, že nastoupí všichni čtyři Afričané. Viděl jsem sice nějaké video, ale stejně jsou pro nás dost nečitelní. Zkusíme něco vymyslet, už v úterý jsme se připravovali na dobrou obranu kolem desítky,“ naznačil Pala s vírou ve velkou podporu vyškovských fanoušků.

Vítězstvím by se Palův tým výrazně posunul k splnění svého cíle, postupu se semifinále play-off a vyhnul se případným baražovým nepříjemnostem. V letošní extralize jde i o pozici v té příští. Ta se bude zužovat na šest týmů, které se utkají každý s každým doma a venku. Letos tedy sestoupí dva týmy.