Úvod zápasu ale propadáku nenasvědčoval. Tříbodovým trestným kopem přivedla domácí do vedení říčanská posila Jan Kučera. Když ale v 15. minutě položili hosté pětku, hra Vyškovanů se rozpadla, jako domeček z karet.

Extraliga

4. kolo:

Jimi RC Vyškov

– Tatra Smíchov 13:29

Poločas: 3:17. Body Vyškova: Trunečka a Mazal 5 (P), Kučera 3 (TK). ČK: Schmied.

Sestava: Doležel, J. Kovář, Májovský, Monček, Trunečka, Janek, Voráč, O. Kovář, P. Pořízek. M. Kovář, Schmied, Kučera, Šenk, Pytela, Pantůček – Vrána, Procházka, Mazal, Jordánek, Bandy, Chalabala, Fialka. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Říčany – Sparta Praha 28:18 (6:6), Dragon Brno – Praga Praha 13:27 (13:27), Přelouč – Slavia Praha 17:34 (12:17)

Tabulka:

1. Říčany 4 4 0 0 171:49 20

2. Sparta 4 3 0 1 121:59 15

3. Praga 4 3 0 1 127:54 15

4. Vyškov 4 2 0 2 140:116 10

5. Tatra 3 2 0 1 80:64 10

6. Slavia 3 1 0 2 50:96 5

7. Dragon 4 0 0 4 49:143 1

8. Přelouč 4 0 0 4 48:231 0

„Všechno bylo špatně. Vypadalo to, jako bychom se na hřišti sešli po roce covidu. Nic nefungovalo, přihrávky chodily na zem, připadlo mně to, že nastoupili úplně jiní hráči, než byli na tréninku. O přestávce jsme si řekli, že do toho šlápnem, ale hned v první minutě jsme dostali pětku na 3:22 a všechny poločasové plány a předsevzetí se zhroutily. Byla tam sice snaha, dali jsme dvě pětky, ale bylo to pozdě a všechno bylo příliš křečovité. Připadlo mě, že Tatra víc chtěla vyhrát. Jako kdyby z nás měli větší strach a byli na to líp nachystaní než my,“ kriticky kouč zhodnotil vystoupení svých svěřenců.

Význam zápasu se bohužel projevil i jiných aspektech. Utkání bylo nervozní a vyhrocené, k čemuž podle Paly, přispěli i rozhodčí.

„Ví se, že to normálně nedělám a k výkonu rozhodčích jsem se nevyjadřoval už strašně dlouho, ale tentokrát to prostě přejít nejde. Slušně řečeno se jim utkání výrazně nevyvedlo. A to nejen hlavnímu, ale celé čtveřici. Dělali sice chyby na obě strany, ale jsem naprosto přesvědčený, že mnohem výrazněji poškodili nás. Včetně červené karty pro Kubu Schmieda,“ posteskl si trenér Vyškovanů.