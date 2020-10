Ve zkráceném ligovém programu, hraje se každý s každým jen jednokolově, by veledůležité vítězství nad předloňským mistrem a loňským finalistou teoreticky už mohlo být vstupenkou do semifinále play-off.

Tatra Smíchov

– Jimi Vyškov 17:27



Poločas: 7:20. Pětky: 3:4. Body - Tatra: Neužil 5 (P), Mára 5 (P), Bartoň 5 (P) Honner 2 (K) - Vyškov: Pantůček 10 (P, TK, KP), Pytela 5 (P), Chalabala 5 (P), tech. body 7.

Sestava: Jakub Doležel, Jan Kovář, David Jaroš, Václav Monček, Ivan Vinter, Vladimír Mazal, Ondřej Kovář, Radim Trunečka, Petr Pořízek, Martin Kovář, Adam Soural, Lukáš Chalabala, Jakub Schmied, Pavel Pytela, Jiří Pantůček - Lubomír Svoboda, Jindřich Bandy, David Šenk, Vojtěch Janek, Radek Fialka, Kryštof Pittner, Karel Školař st., Daniel Němec. Trenér: Milan Štourač.

Další výsledky: Přelouč – Slavia Praha 31:24 (10:19), Sparta Praha – Dragon Brno 33:19 (19:6), Říčany – Praga Praha 43:17 (20:0).

Pořadí: 1. Říčany 5 zápasů/24 bodů, 2. Vyškov 5/20, 3. Tatra 4/15, 4. Sparta 4/14, 5. Dragon 5/10, 6. Přelouč 6/6, 7. Praga 4/5, 8. Slavia 5/3.

„Ano, teoreticky by to stačit mohlo, ale spoléhat se na to nemůžeme. Jsou tam dohrávky, ve kterých se může stát ledaco. A my to máme ve svých rukou. Máme dva zápasy doma. V sobotu Říčany a za týden dohrávku se Spartou. Jedno vítězství by nám mělo stačit a chceme si postup do play-off uhrát sami,“ zdůraznil trenér Jimi Milan Šťourač.

V zápase na Smíchově se potvrdilo, že jeho tým na splnění semifinálových plánů určitě kvalitu má. Přestože se prvních deset minut musel bránit velkému náporu tatrováků. Jenže hned první výpad na půlku soupeře znamenal vyškovské vedení. Lukáše Chalabalu srazil před položením pětky jeden z domácích zadáků a rozhodčí správně uznal technickou pětku, tedy sedm bodů bez kopu. Zaskočení domácí pokazili výkop, následoval vyškovský mlýn na půlce hřiště. Rojníci své dílo vykonali perfektně a z následného útoku po křídle položil body Jiří Pantůček. Pak sice dva body po kopu nepřipojil, ale náskok 12:0 se ukázal být rozhodujícím.

„Na začátku druhého poločasu sice dali pětku domácí, ale my jsme utekli na 27:12 a víceméně jsme měli dění na hřišti pod kontrolou. Nejmenší rozdíl, kterým jsme průběžně vedli, byl osm bodů. Své si splnil útok. Poprvé od návratu z Kanady nastoupil Jakub Šmíd a zahrál dobře. Osvědčilo se, že jsme Jirku Pantůčka stáhli na zadáka. Tam byla taková ta správná jistota, kdyby nám někdo utekl, tak on by to vyčistil. V mužstvu je pohoda, vyhýbají se nám zranění. Nějaké drobné šrámy tam jsou, ale dlouhodobě nám chybí jen jeden hráč,“ sdělil spokojený Šťourač.

Postup mezi kvarteto, které si zahraje o medaile, mohou Vyškované potvrdit v sobotu, kdy hostí Mountfield Říčany (14.00). Ten překvapivě vede tabulku, když všech pět svých zápasů vyhrál.

„Bude to další těžký zápas. Mají mladé kluky, takže by to mělo být hodně běhavé. Určitě to bude chtít trochu jinou taktiku než na Tatře,“ jen naznačil kouč vyškovských ragbistů.