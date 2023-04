Tohle je zápas jara a je škoda, že do něj ragbisté Vyškova nejdou z první pozice, ale naopak jejich soupeř Mountfield Říčany. Přímý souboj o první místo v patnáctkové extralize se bude hrát v sobotu od dvou hodin odpoledne v areálu Jana Navrátila.

Zápas dvou letos nejlepších týmů ragbyové extraligy se bude hrát ve Vyškově. JIMI hostí. Říčany. | Foto: Petr Skála

Výměnu pozic zavinila nečekaná porážka Vyškova v minulém kole na Slavii. Ten zápas sice hosté rozehráli dobře, ale naopak dohráli v útlumu. Podle trenéra Pavla Paly byl ale rozbor zápasu na prvním tréninku v týdnu docela stručný.

„My jsme se v tom nějak moc nechtěli hrabat a hlavně to uzavřít. Pro mě bylo pozitivní to, že klukům není jedno, jak utkání dopadlo. Díváme se dopředu, na to, co je před námi,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov

– RC Mountfield Říčany

5. kolo, sobota 1. dubna, 14.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ul.

Tabulka:

1. Říčany 4 4 0 0 161:23 18

2. Vyškov 4 3 0 1 157:61 16

3. Tatra 4 3 0 1 116:49 15

5. Dragon 4 2 0 2 85:88 10

4. Sparta 4 2 0 2 75:80 10

6. Slavia 4 1 0 3 72:89 7

7. Praga 4 1 0 3 67:145 5

8. Zlín 4 0 0 4 29:226 0

A to je tedy zřejmě nejtěžší možný soupeř. Nejen aktuální lídr tabulky, ale i obhájce titulu a mužstvo, které v nejvyšší soutěži samostatné České republiky získalo nejvíc titulů. Celkem devět. Pala připouští, že detailní aktuální informace o Mountfieldu nemá, ale je přesvědčený, že ho těžko může něčím zaskočit.

„Letos jsem je viděl jenom kousíček zápasu, když se hrálo kompletní první kolo na Markétě. Ale víme o nich, co dlouhodobě předvádějí, že mají velký výběr hráčů a můžou sestavu točit a přizpůsobovat podle soupeře. Mají vynikající desítku, to znamená Tristana Horaka. To je skutečný lídr toho mužstva a bude velký oříšek ho uhlídat,“ naznačil Pala, na co se asi zaměří nejvíc.

Na Slavii nedohrál pro zranění zápas kapitán Martin Kovář a o jeho startu se zřejmě bude rozhodovat až před zápasem. „Martin samozřejmě hrát chce,“ zdůraznil Pala. Sportovní jaro asi definitivně skončilo pro Radka Vránu, který má potíže s rukou a čeká ho nějaké náročnější vyšetření. Ostatní hráči měli být k kouči dispozici.

Případné pětibodové vítězství by Vyškovany vrátilo do čela tabulky.

„My jsme si řekli, že hlavní je, abychom po zápase měli vlastní dobrý pocit z toho zápasu, ať už to dopadne jakkoliv. Abychom si řekli, že jsme znovu schopni předvádět dobré výkony, což je to, co nám na Slavii chybělo,“ dodal šéf vyškovské lavičky, který spoléhá i na tradiční podporu domácích fanoušků.