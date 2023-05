V každém případě to bude vylepšení loňského výsledku. V minulém ročníku extraligy ragbisté JIMI Vyškov porazili v boji o páté místo Dragon Brno (38:12), v sobotu budou hrát o bronzové medaile. A protože v základní části skončili výše než jejich soupeř Tatra Smíchov, budou se udělovat po utkání ve Vyškově.

Ilustrační. | Foto: Marta Hegrová

Nejen lepší postavení po sedmi kolech, ale i vzájemný zápas by měly favorizovat Vyškovany. Ti na Smíchově vyhráli 31:28. Jenže teď jsou síly zřejmě rozloženy jinak.

Extraliga XV

Zápas o konečné 3. místo:

JIMI Vyškov – Tatra Smíchov Sobota 20. května, 14.00 hodin, Areál J. Navrátila, Purkyňova ul.

Vzájemný zápas v základní části: Tatra – Vyškov 28:31 (13:19).

Domácí tým bude postrádat několik opor, zatímco hosté přivezou poslední velkou posilu jihoafrického reprezentanta Branco du Preeze. Trenéru Pavlu Palovi bude pro nemoc chybět kapitán Martin Kovář, pro zranění ze zápasu se Spartou Australan Neal Mendham, pro virózu nemůže hrát Vladimír Mazal a ve středu se na tréninku zranil Michal Wognitsch a o jeho startu se rozhodne až těsně před zápasem.

„Pokud by Michal nemohl nastoupit, tak to pro nás bude fatální situace, protože bychom byli bez hráčů do první řady. Za daných okolností musíme stavět hlavně na bojovnosti a nasazení a uvidíme na co to bude stačit. Očekávám zase vyrovnané utkání, jak se hrálo na Tatře. Ten Jihoafričan ale může být tím rozdílovým hráčem. Ale my chceme medaili, z mužstva je cítit odhodlání ji získat,“ zdůraznil Pala.

V Praze na Tatře se hrálo dost vyhecované utkání se žlutými a červenými kartami. Vyškované je rozhodli důrazným závěrem. V 51. minutě navýšila Tatra po pětce Šampalíka edení na 28:19, ale po pětkách Kučery a Trunečky a přesném Kučerově kopu po pětce se nakonec radovali hosté. Na rozdíl od Vyškova si Tatra v tomto ročníku pohorší. Loni hrála finále s Mountfieldem Říčany, kterému podlehla 45:8. Letos se Říčany o zlato utkají se Spartou Praha.