Vylepšit letos zatím ne moc vydařenou sezonu se vyškovští ragbisté chystají na mistrovství republiky sedmičlenných týmů. V sobotu a v neděli se bude hrát v Olomouci. Vyškov bude obhajovat bronzové medaile z loňska.

Ilustrační. | Foto: Marta Hegrová

V jarní extralize obsadili svěřenci trenéra Pavla Paly čtvrté místo, přestože věřili v zisk medaile a jistě po začátku soutěže nemysleli jen na bronzovou.

„Je to neúspěch! Ano chtěli jsme medaili a určitě jsme na ni měli. Bohužel, těch okolností, co se postavily proti nám, bylo moc. Především ta zranění a zásadní v první řadě. To rozhodlo. Zápasy v play-off jsme sice měli rozehrané dobře, ale rozhodla je v podstatě střídačka, kde soupeři prostě měli větší kvalitu,“ za celou kabinu přiznal extraligové zklamání kapitán mužstva Martin Kovář.

MČR 7s mužů

Olomouc 1. a 2. července

Skupina A: Tatra Smíchov, Slavia Praha, Petrovice, Olomouc, Havířov.

Skupina B: Vyškov, Bystrc, Přelouč, Praga Praha, Sparta Praha.

Zápasy Vyškova ve skupině - sobota: –Sparta Praha (11.22), –Praga Praha (13.10), –Bystrc (15:44). Neděle: –Přelouč (9:22).

První zápasy play-off začnou v 10.48 hod, o bronz se bude hrát ve 13.22 a finále o titul ve 13.44.

Ten jako obvykle má na bedrech přípravu sedmičkového týmu. Ta pod jeho vedením probíhala v uplynulých třech týdnech. Na sedmičky pojede prakticky loňský stříbrný tým. Tedy: Ondřej Kovář, Martin Kovář, Jan Kučera, Jiří Pantůček, Pavel Pytela, Štěpán Prachař, Josef Toman, Petr Pořízek, Radim Trunečka, Radek Fialka, Max Szerepatka, Ondřej Mrazčínský a Jan Laidorf.

„Obhájení bronzové medaile bychom rozhodně brali. Ty favorizované týmy jsou pořádně našlapané. Podle mě je největší favorit Tatra Smíchov, která tam má toho Afričana Preeze. To je sedmičkový specialista, který pravidelně hrával na mistrovství světa. A jak jsem viděl soupisky Tatry, Slavie nebo Pragovky, hemží se to tam dukláky. Uvidíme, co se podaří uhrát, ale určitě je to otevřené a určitě se toho nebojíme. Bronz by nám fakt trochu spravil náladu,“ s úsměvem jen naznačil plány pro dvoudenní mistrovský turnaj.

Tam samozřejmě i oblékne dres, a proto vítá výpomoc Pavla Paly, který po sezoně ukončil působení u A týmu.

„Bydlí v Olomouci, takže určitě na zápasy přijde a na lavce nám pomůže. Sedmičky se samozřejmě hrají jinak, je to víc o útoku. Já spoléhám na Štěpána Prachaře, kterého máme půjčeného z Olomouce na hostování, a Pavla Pytelu. To jsou ti naši největší rychlíci. Ale jen rychlost samozřejmě není všechno. Budeme se snažit taky hrát takticky, protože už na to máme věk. Teda držet co nejdéle balóny a pokoušet se to rozhodnout z brejků. A velmi důležité je v sedmičkách taky hrát s časem,“ upozornil kapitán a „provizorní“ kouč Vyškovanů.

Na šampionát se přihlásilo deset klubů. Nejprve se utkají ve dvou základních skupinách a pak v play-off podle umístění. O titul budou hrát první dva týmy ze skupin, ostatní o další pořadí.