Od vyškovských fotbalistů se nedávno v Praze v Edenu v pohárovém utkání proti Slavii vítězství nečekalo. To od ragbistů v extralize určitě ano. Začátek tomu i nasvědčoval, ale po přestávce hostům překvapivě odešla celá hra a slavisté se radovali z překvapivého vítězství 26:19. Do Vyškova putuje jen jeden bod a JIMI spadl na druhé místo tabulky.

Ragbisté Vyškova (modročervení) ve 4. kole extraligy překvapivě podlehli v Praze Slavii 19:26. | Foto: Petr Skála

Vyškované přitom zápas rozehráli dobře. Po necelé půlhodince vedli po pětkách Miroslava Procházky a Jiřího Pantůčka a přesných kopech Jana Kučery 14:0. Zápas měli jasně pod kontrolou a Slavii prakticky nepustili na svoji polovinu. V první půlce navíc nevyužili několik čistých příležitosti ke skórování. Příčiny obratu si s kratičkým odstupem od zápasu nedovede vysvětlit ani trenér Pavel Pala.

Extraliga XV:

RC Slavia Praha

– JIMI RC Vyškov 26:19

Poločas: 7:14. Body: Hora 11 (P, 3x KP), Pospíšil 10 (2xP), Hrdlička 5 (P) – Procházka 5 (P), Pantůček 5 (P), Doležel 5 (P), Kučera 4 (2xKP).

Vyškov: Doležel, J. Kovář, Jaroš, Monček, Trunečka, Janek, Procházka, O. Kovář, P. Pořízek, M. Kovář, Chalabala, Pantůček, Kučera, Pytela, Šenk – Kopřiva, Májovský, Soural, Szeremeta, Toman, Havránek, Fialka, Jordánek. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky 4. kola: Tatra Smíchov – Sparta Praha 26:24 (18:7), Zlín – Dragon Brno 18:27 (3:10), Říčany – Praga Praha 42:12 (23:5).

Tabulka:

1. Říčany 4 4 0 0 161:23 18

2. Vyškov 4 3 0 1 157:61 16

3. Tatra 4 3 0 1 116:49 15

5. Dragon 4 2 0 2 85:88 10

4. Sparta 4 2 0 2 75:80 10

6. Slavia 4 1 0 3 72:89 7

7. Praga 4 1 0 3 67:145 5

8. Zlín 4 0 0 4 29:226 0

Příští kolo: Vyškov – Říčany, sobota 1. 4. (14.00), Areál J. Navrátila, Purkyňova ul.

„Fakt nevím a pořád o tom přemýšlím. Podle mě se to zvrtlo už v prvním poločase, když jsme vedli 14:0. Pak se z nějakého důvodu Slavia dostala k nám, my jsme udělali nějaké chyby a skončilo to pětkou. To ještě nemuselo nic znamenat. Jenže po přestávce místo abychom zapli, tak hned z výkopu jsme udělali chybu, Slavia dala další pětku a neuvěřitelně se chytila. Z naší strany už to potom byla velká křeč. Začali jsme hrozně kazit, spousta předhozů a dalších technických chyb, prostě nefungovalo vůbec nic,“ zestručnil kritické hodnocení utkání vyškovský lodivod.

Kontaktní pětku před koncem první půle položil mladý slávista Matyáš Hora. I přes špatný výkon pak hostům vydrželo vedení skoro do poloviny druhého poločasu (12:14). Další pětkou pak stav otočil domácí Jakub Hrdlička. Jen snaha hostům už na další zvrat nestačila.

„Podařilo se nám Vyškovákům několikrát utéct, a tak letos na jaře v extralize poprvé zvítězit. Rozhodující byla ta první pětka z 0:14 na 7:14, která našim hráčům ukázala, že se lze do vyškovského brankoviště také probojovat a položit jim body,“ komentoval utkání kouč Slavie Jan Fojtík.

První rána na hosty přišla už v první minutě, kdy pro zranění musel odstoupit tvůrce jejich hry a kapitán Martin Kovář. Pala si ale nemyslí, že to byla příčina porážky.

„Víc nás zabrzdila asi půlhodinová pauza kvůli zranění hráče. Bylo to asi patnáct minut před koncem, kdy jsme se možná trochu nadechovali k obratu. Jenže pak už jsme položili jen jednou. To, že odešel Martin je sice špatné, ale hrávali jsme i bez něho. A těch prvních dvacet minut to nevypadalo, že bude nějak výrazně chybět. Dali jsme dvě pětky a vypadalo, to že všechno bude fungovat normálně. Bohužel nefungovalo. Jak se říká, chytil nás takový zápas blbec, kdy pokazíte všechno, na co sáhnete. Takže snad tento výpadek, který postihuje i jiná mužstva, máme za sebou, protože v sobotu máme doma Říčany, což bude přímý souboj o první místo,“ zdůraznil Pavel Pala.