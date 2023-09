Domácím vítězstvím 37:29 nad pražskou Spartou ragbisté JIMI slušně rozehráli čtvrtfinále Poháru ČSRU XV. K odvetě do Prahy tedy pojedou s náskokem, ale ten rozhodně mohl být vyšší.

V prvním čtvrtfinále Poháru ČSRU XV ragbisté Vyškova porazili Spartu Praha 37:29. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Pražany Vyškované neporazili už sedm let a v úvodu to vypadalo, že jim to budou chtít všechno spočítat jednorázově. Už v osmé minutě položil pětku David Šenk a Jiří Pantůček ji potvrdil dvěma body. V pětadvacáté minutě už domácí vedli 17:0. Takový náskok by se do Prahy samozřejmě hodil velice dobře, jenže Sparta potvrdila, že právem patří k české elitě. Z úvodu se dokázala vzpamatovat a prakticky až do konce zápasu se pak hrála vyrovnaná partie.

Pohár ČSRU XV

Čtvrtfinále – 1. zápas

JIMI RC Vyškov

– RC Sparta Praha 37:29

Poločas: 24:13. Pětky: 5:2. Body: Pantůček 25 (3xP, 2xKP, 2xTK), M. Kovář 7 (P, KP), Šenk 5 (P) – Forst 24 (P, 5xTK, 2xKP), Hřebačka 5 (P). Rozhodčí: Priskin. ŽK. 54. O. Kovář (Vy.). Diváků: 120.

Vyškov: Jakub Doležel, Vladimír Mazal, David Jaroš, Václav Monček, Šimon Novák, Radim Trunečka, Adam Soural, Ondřej Kovář, Petr Pořízek, Martin Kovář, David Šenk, Jakub Schmied, Jiří Pantůček, Ondřej Mrazčinský, Pavel Pytela – Jan Kovář, Lukáš Voráč, Lukáš Husár, Josef Toman.

Sparta: Petr Šimral, Hubert Dřímal, Martin Havlíček, Ondřej Vilimovský, Adam Wolfgang Švarc, Alex Cyrani, Josef Pokorný, Ondřej Bejček, Tomáš Forst, Richard Hřebačka, Jakub Zámyslický, Jindřich Kulhavý, Sheldon Matthew Fortuin, Ladislav Šelepa, Tomáš Diviš – Ondřej Jaroš, Michal Kotík, Tomáš Zeman, Matyáš Hýka, Daniel Klazar, Gabriel Asatiani.

„Těch sedm let bylo strašně dlouhých, takže máme radost, že jsme tu nepříjemnou sérii přerušili. Důležitý byl náš dobrý nástup a myslím, že jsme jím Spartu i zaskočili. Z náskoku jsme pak vlastně těžili celý zápas. Ve druhé půlce jsme tam měli trošku výpadek, ale závěr zase patřil nám. Přiznávám, že i pro mě trochu překvapivě, protože ty koncovky nemíváme moc dobré. Přes celkovou spokojenost ale nemůžeme přehlédnout individuální chyby, které pořád děláme. Dnes hlavně v defenzívě, určitě jsme měli dostat minimálně o čtrnáct bodů bodů méně,“ zhodnotil zápas kapitán Vyškovanů a nyní dočasně i hrající kouč Martin Kovář.

Při snižování skóre se hosté dostali neblíže na dostřel hned na začátku druhého poločasu, kdy přesný Tomáš Forst proměnil dva trestné kopy. Stav byl 24:19 a Sparta se chystala k obratu. Ten ale zastavil právě Martin Kovář v šedesáté minutě pětkou na 29:19. Koncovku si pak domácí pohlídali. Z porážky Pražané tragédii nedělali.

„Měli jsme tady několik nových mladých kluků, kteří se do týmu postupně začleňují. Přišly z juniorky, je jim osmnáct devatenáct let a v takových zápasech sbírají zkušenosti. Právě ty a větší jakási morálka, vnitřní síla domácích byly pro výsledek rozhodující. Po herní stránce a třeba takticky, jsme dnes jsme měli na to, urvat vítězství, protože to skóre nebylo s velkým rozdílem. Co si budeme říkat, Vyškov v poslední době nehraje v nějaké formě, já je znám v mnohem lepší kvalitě. Ale jak jsem řekl, myslím, že předvedli bojovnější hru a větší nasazení. My jsme do toho prostě nedali tolik, na co máme. Věřím, že příští týden doma budeme silnější a že dokážeme stav otočit,“ v pohodě zhodnotil zápas kapitán týmu Richard Hřebačka, který v áčku Sparty působí už devět let.

V motivaci viděli rozdíl i další domácí hráči.

„Pohár sice nebereme tak vážně, jako extraligu, ale je pravda, že na tento zápas jsme byli pořádně nažhavení. Spartu jsme naposledy porazili v roce, kdy jsme získali svůj poslední titul, to znamená 2016. Takže už to chtělo ukončit. Jsem rád, že se to povedlo a že jsme vydrželi ze silami až do konce. Bohužel netrénujeme tak důsledně, jak by to chtělo, ale ta motivace nás tentokrát podržela,“ tradičně stručně vyjádřil Radim Trunečka.

Asi nejvíc ran v zápase schytal neproduktivnější domácí hráč Jiří Pantůček. Po utkání si viditelně otřesený chladil bolavou hlavu…

„Byl to jeden z nejtěžších zápasů, jaký jsem v posledních letech hrál. K tomu ještě to veliké vedro, takže to nebylo úplně ideální. Pohár sice bereme spíš jako přípravu na jaro, ale já chci každý zápas vyhrát a je mně jedno proti komu. I když se Spatrou to těší víc… Tento zápas měl velký náboj a extraligovou úroveň. Myslím, že jsme potvrdili, že patříme do té velké čtverky,“ řekl autor pětadvaceti bodů.

Pohárové čtvrtfinále se hraje na dva zápasy a rozhodnou tedy body nebo skóre z obou. Odveta se bude hrát za týden v sobotu v Praze.