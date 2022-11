Pohár ČSRU XV

Semifinále sk. B

JIMI RC Vyškov

– Říčany B/Iuridica 21:17

Poločas: 14:12. Body Vyškova: M. Kovář 6 (3xKPP), Pytela 5 (P), Havránek 5 (P), Laidorf 5 (P).

Vyškov: Jaroš, Jan Kovář, Doležel, Monček, Novák, Wognitsch, Jordánek, Trunečka, Šenk, Laidorf, Chalabala, Martin Kovář, Fialka, Pytela, Havránek – Mazal, Mrazčínský. Trenér Pavel Pala.

„Naše problémy se v tomto směru spíše prohlubují, ale nakonec jsme měli i hráče na střídání. Byla to taková prazvláštní situace, takže si cením, že nám přišli pomoct Ondra Mrazčínský a po delším zranění Vláďa Mazal, kteří si sedli na lavku. A to Pavel Pytela a Radek Fialka v podstatě hráli přes nedoléčená zranění. Je jasné, že ani příprava nebyla optimální, protože na tréninky chodilo ještě méně kluků, než na ty minulé špatné. Takže jsem očekával, že utkání bude znovu náročné jako v Říčanech. Změna proti zápasu u nich byla v terénu. Tam jsme se po kotníky topili ve vodě. U nás to bylo o hodně lepší, trávník byl sice mokrý, ale tvrdý, což bylo pro nás výhodnější. Vyhráli jsme zaslouženě, ale na můj vkus jsme dali málo pětek. Měli jsme další příležitosti, které jsme ale nevyužili. Kdybychom položili o tři pětky víc, tak by výsledek víc odpovídal dění na hřišti,“ komentoval předposlední utkání sezony trenér Pavel Pala.

Tento rok tedy jeho svěřenci zakončí prestižním derby s Dragonem Brno, který v základní skupině B poháru porazili doma 28:0 a před tím na jaře v extralize 38:19. I třetí vzájemné utkání by mělo být ve Vyškově, a to v sobotu 19. listopadu. Díky aktuálnímu stavu Palova kádru bude zápas naprosto otevřenou záležitostí. Brňané do boje o sedmé místo „spadli“ po prohrách se Slavií Praha 12:20 doma a 15:17 v Edenu.