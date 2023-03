Ukázalo se, že avizovaný respekt trenéra ragbistů JIMI Vyškov Pavla Paly k soupeři v jihomoravském derby s Dragonem Brno měl opodstatnění. Hosté ve Vyškově postavili všechny čtyři africké posily a prezentovali se trochu jinou, techničtější hrou než Dragon předváděl v minulých sezonách. Domácí museli vynaložit hodně sil, aby potvrdili roli favorita. Za vítězství 31:12 a čtyři položené pětky ovšem nakonec získali plný počet bodů a v tabulce extraligy zvýšili o bod náskok před druhým Mountfieldem Říčany.

V jihomoravském derby ragbyové extraligy porazil Vyškov (červenomodří) Dragon Brno 31:12. | Foto: Marta Hegrová

„Potvrdilo se moje očekávání, že to bude těžké utkání. Hlavně ve druhém poločase, kdy jsme se jakoby začali bát o výsledek. Naopak Dragon se podle mě trošku uklidnil, prohrávali takže neměli co ztratit. Zjednodušili hru, hráli z prvního míče, hodně kontaktů a potom to zkusili do stran a získávali převahu. Tam jsem měl trošku obavy, ale naštěstí jsme to ustáli,“ přiznal po utkání Pala.

Jeho tým zápas dobře rozehrál. Už v deváté minutě po tlaku položil pětku rojník Radim Trunečka, o deset minut později si až pod háčko zaběhl Jiří Pantůček. Kapitán Martin Kovář měl v sobotu přesnou mušku a proměnil následující dva ve druhém poločase i další dva dvojkové kopy po pětkách. Brňané pak sice hru opticky vyrovnali, ale do šancí je Vyškov nepustil. Naopak v posledním minutě první půle se dropgólem z běhu za tři body trefil Pavel Pytela.

Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov

– RC Dragon Brno 31:12

Poločas: 17:0. Body: Kučera 10 (2x P), M. Kovář 8 (4x KP), Trunečka 5 (P), Pantůček 5 (P), Pytela 3 (DG) – Cornejo 7 (P, KP), Jansen 5 (P).

Vyškov: Jaroš, J. Kovář, Vrána, Monček, Trunečka, Janek, Jordánek, O. Kovář, P. Pořízek, M. Kovář, Prachař, Pantůček, Kučera, Pytela, Havránek – Doležel, Májovský, Voráč, Procházka, Šenk, Chalabala, Fialka, Toman. Trenér: Pavel Pala.

Brno: Selinger, Sedláček, Sedlák, Duda, E. Harviščák, Draghoender, Jansen, Sklenský, Schütz, Ridder, Hlaváč, Bezuidenhout, Tieber, Barták, Cornejo – Sedlář, Buryánek, Loukota, P. Harviščák, Žemlička, Ali Samet, Pochlopeň, Dofek. Trenér: Nigel Briggs.

Další výsledky: Tatra Smíchov – Zlín 63:0 (42:0), Sparta Praha – Říčany 3:18 (3:12), Praga Praha – Slavia Praha 29:15 (12:5).

Tabulka:

1. Vyškov 3 3 0 0 138:35 15

2. Říčany 3 3 0 0 119:11 13

3. Tatra 3 2 0 1 90:25 10

4. Sparta 3 2 0 1 52:52 9

5. Dragon 3 1 0 2 56:72 5

6. Praga 3 1 0 2 55:103 5

7. Slavia 3 0 0 3 46:70 2

8. Zlín 3 0 0 3 11:199 0

Příští kolo: Slavia Praha – Vyškov, sobota 25. března.

Ve druhé půli aktivita hostů pokračovala a napomohla jim i žlutá karta a desetiminutové vyloučení Jakuba Doležela. Bohužel pro ně se výhody sami brzy zbavili, když po pěti minutách uviděla za hrubou hru červenou kartu jedna z posil Namibijec Handré Bezuidenhout. Navíc po dalších třech minutách utekl Jan Kučera a jeho pětku potvrdil Martin Kovář.

Od Brňanů bylo sympatické, že ani za v podstatě rozhodnutého utkání (24:0) a po Doleželově návratu ani v oslabení nerezignovali. Naopak, jak naznačil Pala, začali "zlobit" a pětkami Martina Corneja a Rowana Jansena korigovali stav. Poslední slovo ale patřilo domácím. Minutu před koncem položil kýženou bonusovou čtvrtou pětku Kučera.

„Jsme spokojení, i když se prohrálo. Tady nejde o výsledek, ale o obsah. Ještě tak tři měsíce zpátky to byl jiný Dragon, než který sem přijel dnes. Tehdy jsme prohráli s Bystrcí a tým byl v rozkladu. Teď se nám podařilo v podstatě konsolidovat mužstvo. Všichni hráči nám chodí na trénink, konečně trénujeme dvakrát týdně, plus jsme to podpořili posilami. Tato porážka nás nemrzí. Klukům jsme po zápase řekli, že nejde všechno jako mávnutím kouzelného proutkem a že hned ve třetím zápase nebudeme vyhrávat na padesát bodů. Že je to běh na delší trať. Ale naše představa to samozřejmě je. Tohle to je pro nás trochu zápas navíc, my se musíme soustředit na jiné soupeře. Naší prioritou je extraligu udržet a dál nějakým způsobem formovat celý klub. Hlavně se musíme soustředit na Zlín a Slavii, což jsou naši přímí konkurenti. Všechny ostatní zápasy jsou pro nás jakýsi herní bonus s tím, že samozřejmě budeme chtít zaskočit i někoho z favoritů. Tady se to nepovedlo, ale kluci se přesvědčili, že mohou hrát rovnocenné partie i s těmi nejtěžšími soupeři,“ s gratulací Vyškovu jako rodilý Vyškovák zhodnotil výkon a naznačil plány Dragonu asistent trenéra Briggse Ondřej Kutil.

Doplněk hodnocení Pavla Paly jeho slova v podstatě potvrzuje.

„Mají jiné hráče, hlavně ty dva v útoku, kteří vidí co mají udělat. To znamená oni je budou využívat a hru malinko změní. Ale ale ten jejich základ pořád zůstal, pořád hrají hodně rojově, to co hrávali předtím. Ano, souhlasím s Ondrou, že do budoucna se nám asi rýsuje další silný soupeř. Otázkou je, jestli hráči z Jižní Afriky zůstanou, a taky jestli mají možnost čím mužstvo doplnit z vlastních zdrojů,“ dodal kouč Vyškovanů.