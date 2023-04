Po roční pauze nebudou vyškovští ragbisté chybět v bojích play-off. V dohrávce šestého kola extraligy zvítězili v Praze nad Tatrou Smíchov 31:28 a na páté místo už klesnout nemohou. O tom, z jaké pozice půjdou do bojů o medaile, rozhodne až poslední kolo. V něm na domácím trávníku 6. května přivítají pražskou Spartu.

Vítězstvím 31:28 v Praze nad Tatrou Smíchov si ragbisté JIMI Vyškov zajistili účast v semifinále extraligy. | Foto: Petr Skála

Vyrovnaný zápas byl pravou ragbyovou válkou, v níž nebyla nouze o tvrdé zákroky a padaly žluté a červené karty. A zápas prakticky rozhodla technická pětka. Domácí šli v 15. minutě do vedení 6:0 už druhým proměněným trestným kopem Karla Šampalíka. Vyškovští otočili po sedmi minutách pětkou Jiřího Pantůčka a proměněným kopem Martina Kováře. Po dalším útoku a faulu na Pantůčka nařídil rozhodčí trestnou pětku a ve 30. minutě zvýšil pětkou na 19:6 pro Vyškov Radin Trunečka. Když pak minutu před poločasem šel ze hřiště domácí Michal Průša, měli hosté v přesilovce zápas v klidu dovést k vítěznému konci. Jenže oslabení domácí ještě před přestávkou snížili pětkou a přesným kopem na 13:19 a v 64. minutě dokonce otočili na 23:19.

Extraliga XV

RC Tatra Smíchov

– JIMI RC Vyškov 28:31

Poločas: 13:19. Pětky: 4:5. Body: Šampalík 13 (2xP, 2xTK, KP), Mára 5 (P), Vobr 5 (P), Honner 5 (P) – Monček 10 (2xP), Pantůček 5 (P), Kučera 7 (P, KP), M. Kovář 2 (KP), 7 (TP). Rozhodčí: Tůma – Burnard, Fořt ml. ŽK: Pitfield, Mára – Jordánek, Májovský. ČK: 39. Průša, 67. Pitfield – 47. Jaroš.

Vyškov: Doležel, J. Kovář, Jaroš, Monček, Trunečka, P. Pořízek, Voráč, O. Kovář, Toman, M. Kovář, Prachař, Schmied, Kučera, Chalabala, Pantůček – Wognitsch, Kopřiva, Procházka, Májovský, Soural, Šenk, Jordánek, Fialka. Trenér: Pavel Pala.

Tabulka:

1. Říčany 6 6 0 0 232:43 28

4. Vyškov 5 3 0 2 199:119 21

2. Tatra 5 4 0 1 168:95 21

3. Sparta 6 4 0 2 119:103 19

5. Slavia 6 2 0 4 129:127 13

6. Dragon 6 2 0 4 106:167 10

7. Praga 6 1 0 5 91:185 6

8. Zlín 6 1 0 5 68:274 4

„Když dostali tu červenou kartu vedli jsme o třináct bodů. Jenže ono to někdy zapůsobí tak, že to oslabené mužstvo se semkne a naopak soupeř v podvědomí možná trochu podlehne tomu, že už to proti menšímu počtu půjde samo. Ale ono se to nemusí vyplatit a oni nám dali ještě v poslední minutě poločasu pětku. Ve druhém to pak bylo takové zvláštní utkání. V 46. minutě dostal červenou Jaroš, takže počty se srovnaly a pak to byla v podstatě přetahovaná o skóre. Bylo to velmi vyrovnané utkání, ale taky hodně vypjaté. Mezi některými hráči je rivalita. Vyústilo to ve spoustu karet včetně tří červených. Bylo to za zákroky většinou na hlavu nebo nebezpečné skládky. Takže jsou to pro nás naprosto tvrdě vybojované body, vydřené vítězství,“ komentoval průběh zápasu trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Jeho svěřenci pak koncovku zvládli lépe. Vedení si v 68. minutě vzali zpět Kučerovou pětkou a pětibodový zisk pojistili čtyři minuty před koncem pětkou Pantůček a kopem Kučera. Domácí pak korigovali v poslední minutě pětkou Karla Berounského a už by jim nepomohlo ani pokud by proměnili následující kop.

„Jsem smutný z výsledku i z průběhu zápasu, který jsme si prohráli naší hrou v prvním poločase, kdy jsem dostali tři pětky. To rozhodlo o porážce. Poslední utkání základní části odehrajeme v Brně s Dragonem a pokud tam vyhrajeme, vyhneme se v semifinále Říčanům,“ pro ragbyový magazín Ceskeragby.cz konstatoval po utkání kouč Tatry Jan Oswald.

Dosud suverénnímu lídru z Říčan se v play-off chtějí vyhnout i Vyškované.

„Naším cílem se Spartou bude jednoznačně vyhrát a potvrdit druhé místo. Ale nebude to jednoduché. V první řadě se teď musíme dát dohromady fyzicky a zdravotně, protože jsme hrozně moc pobouchaní a rozbití. Hodně ran a hlavně na hlavu schytal Ondra Kovář. Za faul na Pantůčka byla ta trestná pětka a za šílený zákrok to jedno vyloučení. A budeme muset nahradit i vyloučeného Jaroše, proto asi dostane stop na dva zápasy. Teď máme dva volné víkendy. Ten první týden určitě bude odpočinkový a pak už se budeme chystat na Spartu,“ dodal kouč JIMI.

O titul budou v play-off hrát Říčany, Vyškov, Tatra a Sparta, o záchranu v play-out Slavia, Dragon Brno, Praga a Zlín. V poslední kole základní části se 6. května utkají: Vyškov – Sparta, Praga – Zlín, Dragon – Tatra a Slavia – Říčany.