„V postatě v celém ročníku nám to loni nějak neklapalo, ale první čtverku nám prakticky uzavřela domácí porážka s Pragovkou. Od té doby se to s námi vleklo a provázely různé negativní okolnosti. Takže celkově z toho byl nevydařený ročník,“ stručně se vrátil k minulému šestému místu trenér Pavel Pala.

Ač to i někteří odborníci nepovažují za šťastné, bude se i letošní extraliga hrát jednokolově každý s každým s následným play-off a play-out. Proto bude nejen pro Vyškov start velice důležitý.

Extraliga ragby XV

Program I. kola základní části - sobota 25. února, stadión Markéta, Praha-Břevnov:

10.30 Tatra Smíchov – Slavia Praha

13.00 Sparta Praha – Dragon Brno

15.30 Mountfield Říčany – RC Zlín

18.00 Praga Praha – JIMI Vyškov

Další program Vyškova:

4. 3. Zlín – Vyškov

11. 3. Vyškov – Dragon

26. 3. Slavia – Vyškov

1. 4. Vyškov – Říčany

8. 4. Smíchov – Vyškov

6. 5. Vyškov – Sparta

Play-off (1 – 4 a 2 – 3) a play-out (5 – 8 a 6 – 7) se bude hrát 20. května.

„Určitě chceme skončit lépe než loni, to znamená jít do první čtyřky. Pragovka je na začátek určitě těžký soupeř a význam tohoto utkání mimořádně zvýrazňuje, že když nejsou žádné odvety, tak zase není moc prostoru napravit možný neúspěch. Sice se hraje v Praze, ale nebude to přímo na Pragovce, takže snad ta výhoda domácího prostředí tak výrazná nebude a podmínky by měly být pro oba týmy trochu srovnatelné. Informace, v jakém stavu soupeř je, nemáme, takže to uvidíme až na místě,“ naznačil Pala.

Ve svém týmu bude určitě postrádat Jakuba Schmieda, který je po lednové operaci ramene a celkově toho v jarní extralize asi moc nestihne. Otazník visí na Jakubem Doleželem a Lukášem Chalabalou, kteří laborují s virózami. Několik hráčů si z přípravy přeneslo drobná zranění.

„Byli jsme na krátkém soustředění v Luhačovicích, které bylo bezvadné. Měli jsme tam fajn podmínky a zúčastnilo se i relativně dost hráčů. Bohužel se tam trochu projevilo, že jsme před tím trénovali na umělce, takže máme nějaká zranění, která přičítám právě tomu povrchu. Uvidíme, v jakém stavu se kluci dostaví na poslední trénink před zápasem a podle toho tým poskládáme,“ sdělil Pala.

V Luhačovicích Vyškované také sehráli přípravné utkání se Zlínem. Do skóre se počítaly jen pětky, na které vyškovští hosté vyhráli 8:5.

„Na výsledek se nehrálo, my jsme to brali čistě jako přípravu a modelové utkání. Vyhověli jsme si, co potřebujeme my a co oni, a určitě to splnilo svůj účel,“ vysvětlil lodivod Vyškova.

Ten kvituje, že pro jaro bude mít opět k dipozici reprezentanta Jana Kučeru z Říčan. V týmu zůstal i Ostravan Michal Havránek. Znova se o vyškovský dres budou ucházet dva hráči z Olomouce, Štěpán Prachař a Vojtěch Janek. Po půlročním působení v rakouském Donau Vídeň se vrací Martin Májovský.

„Je vidět, že extraliga táhne, zatímco podzimní pohár kluky neoslovuje,“ poznamenal Pala.

Vyškov bude hrát venku i druhé kolo, čtvrtého března ve Zlíně. Doma se fanouškům poprvé představí v prestižním derby s Dragonem Brno v sobotu 11. března.