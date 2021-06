Osmiměsíční herní půst skončí ragbistům Jimi Vyškov v sobotu, kdy na svém stadionu v areálu Jana Navrátila sehrají přípravné utkání s Dragonem Brno. Naposledy si do šišky kopli v boji o prvoligové body s Mountfieldem Říčany, který 10. října porazili 26:25.

Na hřiště se Vyškovští vrátili hned po uvolnění vládních opatření koncem května.

„Začali jsme hned, jak bylo možné trochu slušně a ve větším počtu trénovat. Teď hodně děláme s míčem, plus samozřejmě nějaká fyzička. Od začátku tohoto týdne už byla i tak trochu speciální příprava na ten sobotní přátelák,“ sdělil trenér Milan Šťourač.

Jimi Vyškov – Dragon Brno

Přípravné utkání, sobota 12. června, 13.00 hod, Areál Jana Navrátila v Purkyňově ulici.

Následujících čtrnáct dnů po Dragonu bude Šťourač ladit tým pro mistrovství republiky v sedmičkách, v němž jeho tým bude obhajovat stříbrné medaile. Hrát se bude o víkendu 26. - 27. června v Praze na Markétě.

„Sestava se bude dělat až před odjezdem podle aktuálního stavu, ale měla by být hodně podobná té stříbrné. Z Kanady se vrátil Kuba Šmíd a ten bude sedmičky určitě chtít hrát. Minule jsme ve finále prohráli s Pragovkou, takže teď zase uvažujeme minimálně o finálové účasti,“ naznačil kouč plány pro první vrchol obnovené sezony.

Bohužel, jak ta bude pokračovat dál, se stále neví. Podle dostupných informací je na stole několik variant včetně té, že by se opět hrála dlouhodobá soutěž systémem podzim - jaro. V každém případě do ní Vyškov vstoupí prakticky se stejným týmem, jako na podzim.

„Moc změn opravdu nebude, teď s námi trénuje několik juniorů, ale uvidíme, jak budou vypadat po přípravě. My letní přípravu oficiálně zahájíme někdy uprostřed července. Doufám, že po těch sedmičkách se už bude vědět, jakým systémem a v jakých termínech se soutěže budou hrát,“ přeje si lodivod vyškovských ragbistů.

Zítřejší derby s Brnem bude mít výkop ve 13.00 hodin a fanoušci se musí připravit na trochu přísnější režim vstupu.

„Upozornění, že vstup je možný jen při splnění všech aktuálně platných vládních opatření vyvěsíme na vstupu do areálu. Počet diváků zatím moc neřešíme a asi ani nebudeme omezovat, my se určitě do limitu vejdeme. Ale samozřejmě musíme veškerá platná vládní nařízení dodržet, tak chci návštěvníky upozornit, aby si vzali sebou i příslušné doklady. Tedy o platném testu, očkování nebo prodělání covidu,“ upozornil sekretář Jimi RC Martin Hudák.