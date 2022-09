Pohár ČSRU XV

Skupina B:

JIMI Vyškov

– Slavia Praha 36:26 (22:7)

Sestava Jimi: Jaroš, J. Kovář, Doležel, Monček, Trunečka, Jordánek, M. Pořízek, O. Kovář, P. Pořízek, M. Kovář, Soural, Fialka, Chalabala, Prachař, Havránek. Střídali: Wognitsch, Voráč, Bandy, Laidorf, Husár, Novák, Pytela. Trenér: Pavel Pala.

Dragon Brno – Zlín 35:0 kontumačně.

Další výsledky - skupina A:

Mountfield Říčany – Sparta Praha 40:0 (26:0), Tatra Smíchov – Praga Praha 22:24 (8:0).

Skupina E:

spol. Plzeň/Rakovník/Kralupy – Slavia Praha B 0:69 (0:41), spol. Liberec/Babice/Petrovice – spol. Olomouc/Vyškov B 10:53 (5:24).

„Nastoupili jsme s velmi slušnou sestavou, takže vyhrát byla skoro povinnost. První poločas sice nebyl podle mých představ, ale vedli jsme jasně 22:7. Ve druhé půlce jsme začali postupně střídat a zvýšili jsme na 36:7. Bohužel, další střídání potom už naší hře neprospělo. Přestávalo to fungovat a totálně vypadlo posledních deset minut, kdy jsme dostali tři pětky. Oni rychle zjistili, kde máme mladé kluky a začali to hrát přes ně. Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem, ale celkově zápas cíl splnil. Zahráli si všichni hráči, kteří byli k dispozici. Včetně dvou sedmnáctiletých mladíků, které jsme proto ostaršili," zhodnotil zápas Pala.

Pohárovou trofej mohou získat jen týmy ze skupin A a B. Těmi jsou Říčany, Tatra Smíchov, Sparta, Praga, Vyškov, Dragon Brno, Slavia a Zlín. Nasazení do skupin vychází z výsledků letošního ročníku extraligy. V první fázi se utkají týmy ve skupinách každý s každým jednokolově. Ve druhé fázi se dva poslední týmy z vyšší skupiny utkají s nejlepšími dvěma mužstvy z nižší skupiny (například třetí tým ze skupiny A s druhým týmem ze skupiny B a čtvrtý tým ze skupiny A s prvním týmem ze skupiny B). Tyto „čtvrtfinále" proběhnou dvoukolově zápasy doma a venku. Stejně tak semifinále a finále v Praze na Markétě 19. listopadu pak rozhodne jedno utkání.

Na podzim budou ragbisté hrát o domácí pohár. Vyškov si cíle zatím nestanovil

„Principem domácí patnáctkové mužské sezony je pracovat s kratšími, ale intenzivnějšími soutěžemi. Sezona je u nás rozdělena zimou a prázdninami. Inspirujeme se v soutěžích, které se hrají na jižní polokouli,“ pro svazový web poznamenal manažer soutěží ČSRU Antonín Brabec.

Přes vstupní výhru si kouč Vyškova Pala myslí, že svazovým soutěžím by slušel jiný model.

„Vyhrát jsme samozřejmě chtěli, ale já pohár pořád beru vyloženě jako přípravu. Už jsem říkal, že v tomto formátu mně naprosto nedává smysl. Něco naznačuje už to, že první kolo neodehrál Zlín, pravděpodobně pro malý počet hráčů. Podle vyjádření slavistických trenérů je to u nich obdobně. Přijeli s mladým týmem, protože někteří starší hráči prostě nechtějí hrát, prý se raději budou věnovat rodinám. To je to, co jsem už avizoval,“ dodal vyškovský lodivod.

Vítězně o den později odstartoval i sloučený tým Olomouc/Vyškov B. Z Vyškova nastoupili jen Novák a Husár. Pro šrámy ze sobotního zápasu do Liberce neodjeli Bandy a Laidorf. Ke druhému kolu B skupiny mají Vyškovští jet v sobotu 10. září právě do Zlína. Skupinu zakončí doma derby s Dragonem Brno a tento zápas se bude 24.- září hrát jako součást oslav 70. výročí založení ragby ve Vyškově.