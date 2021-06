Vysoký rozdíl ve skóre naznačuje, že utkání měli pod kontrolou domácí, ale oba soupeři se v pozápasovém hodnocení shodli, že cennější než výsledek tentokrát byla možnost si vůbec zahrát. Oba tábory nasadily řadu mladíků a dohodli se na hokejovém střídání.

„Bylo vidět, že po tak dlouhé pauze na tom nejsme dobře fyzicky, což se dalo čekat. Naproti tomu, technicky to překvapivě nebylo tak špatné. Jako že by nám nějak padaly balóny, protože jsme je dlouho nedrželi. To určitě ne. Měli jsme převahu a klukům se dařilo i dodržovat taktické věci, které jsme si před zápasem připravili. V sestavě jsme měli i nějaké mladé kluky a v zápase se protočili všichni. To je to nejlepší po tak dlouhé nečinnosti. Takže účel utkání určitě splnilo,“ komentoval průběh zápasu kapitán domácího týmu Martin Kovář, který souboj sledoval z lavičky, protože v týdnu před ním podstoupil oční operaci.

Jimi RC Vyškov

– RC Dragon Brno 50:7

Poločas: 34:7. Body Vyškova: Gibala 11, Pantůček 9, Schmied, P. Pořízek, O. Kovář,, Karel Školař st.,, Trunečka, Doležel po 5.

Jimi: Jaroš, Doležel, Kodad, Monček, Mazal, Trunečka, Martin Pořízek, Voráč, Ondřej Kovář, Petr Pořízek, Ščuka, Chalabala, Ševčík, Schmied, Pantůček, Gibala, Pytela, Bandy, Šenk, Mazal, Karel Školař st.

Že jde o první zápas po osmi měsících, bylo o trochu víc vidět na hostech z Brna. Snažili se prosazovat svoji tradiční rojovou hrou. Po jedné takové akci také položili svoji jedinou pětku, ale většinu času měl navrch technický útočný styl Vyškova.

„Rozdíl skóre stanovilo především to, že jsme tu měli hodně mladých kluků, včetně několika juniorů a všechny jsme prostřídali. Ale samozřejmě, k tomu se přidaly i chyby, především špatná koncovka. Při útocích jsme v poslední fázi moc ztráceli balony a většinou zbytečně. Sedm bodů je vzhledem k průběhu utkání opravdu málo,“ zhodnotil zápas Vítězslav Dosedla, asistent hlavního trenéra Dragonu Nigela Briggse.

Oba týmy se nyní budou připravovat na první vrchol sezony, jímž bude o víkendu 26. - 27. června mistrovství republiky sedmičlenných týmů v ragbyovém svatostánku v Praze na Markétě. Vyškované tam pojedou obhajovat stříbrné medaile a jejich kapitán při tom už bude i jako hráč.

„V pondělí se sejdeme a uděláme si hrubou představu o sestavě a nějaký speciální tréninkový plán. Kdo nakonec pojede, to se dohodneme těsně před odjezdem,“ sdělil Kovář, přičemž podobný scénář tréninků budou v následujících zhruba dvou týdnech mít i Brňané.

Oba zástupci svých týmů ve shodě potvrdili i to, že nadcházející sezonu budou absolvovat s minimálními změnami v kádru. Nějaké výrazné posily zvenčí se neočekávají a závěr přípravy ukáže, jaké šance prosadit se do širších kádrů budou mít zkoušení vlastní mladíci.

Problémem ovšem je, že stále není jasné, jak vlastně bude sezona probíhat. V jakých termínech a formátech se budou soutěže hrát. Včetně té nejvyšší a nejprestižnější - 1. ligy patnáctičlenných týmů, kde se přímo nabízí návrat k tradičnímu a většinou klubů požadovanému systému podzim – jaro.

„Tento stav opravdu není normální, termíny potřebujeme, abychom si stanovili oficiální zahájení a program letní přípravy. A kluci aby si podle toho mohli přizpůsobit svoje osobní plány. Jaký systém bude zavedený, to my komplikovat nebudeme. Určitě by nám nevadilo hrát podzim – jaro, ale hlavně, aby se už něco konkrétního rozhodlo,“ zdůraznil Dosedla.