Vyškovští v Praze potvrdili roli favorita, ale spíše takovým profesorským, než zapájeným bojovným výkonem. Na mužstvu byla až příliš znát „deka“ z prohraného utkání s Pragou a vyřazení z play-off.

Extraliga

RC Slavia Praha

– JIMI RC Vyškov 10:49

Poločas: 5:21. Sestava body Vyškova: Doležel 5 (P), Jan Kovář, Vrána, Monček, Trunečka, Voráč, Wognitsch, Ondřej Kovář 15 (3xP), Petr Pořízek, Kučera 12 (6xKPP), Schmied, Chalabala 5 (P), Fialka, Pytela 5 (P), Martin Kovář 2 (KPP) – Májovský, Baláž, Jordánek, Bandy, Šenk, Prachař 5 (P). Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Dragon Brno – Mountfield Říčany 14:80, Sparta Praha – Přelouč 110:14 (60:7), Praga Praha – Tatra Smíchov 20:24.

Konečná tabulka základní části:

1. Říčany 7 7 0 0 321:63 34

2. Sparta 7 6 0 1 300:104 30

3. Tatra 7 5 0 2 199:136 25

4. Praga 7 4 0 3 180:139 19

5. Vyškov 7 3 0 4 230:193 17

6. Dragon 7 2 0 5 145:228 11

7. Slavia 7 1 0 5 72:230 4

8. Přelouč 7 0 0 7 85:439 0

Semifinále play-off: Říčany – Praga, Sparta – Tatra. Play-out: Vyškov – Přelouč, Dragon Brno – Slavia. První zápasy se budou hrát 21. května.

„Chtěli jsme základní část ukončit dobře. To se podařilo, ale bylo cítit to zklamání. Na klucích bylo vidět, že jsou tam, kde být nechtěli. Opravdu to bylo takové zvláštní utkání. V podstatě moc nevím, jak to popsat. Po utkání se nikdo v kabině ani moc neradoval. Byl to takový z povinnosti odehraný zápas,“ nechtěl trenér týmu Pavel Pala nějak hodnotit ani vysoké vítězství.

Teď ragbisty čeká přestávka a rozřaďovací boje obou „oddělení“ začnou 21. května, o konečná pořadí se bude hrát o týden později. Vždy jen jedno utkání s výhodou domácího prostředí pro lépe postavený tým v tabulce základní části. Pala pro tuto část přijímá roli favorita, i když motivaci asi jeho svěřenci budou hledat složitě.

„Samozřejmě chceme extraligu důstojně dohrát a měli bychom porazit, jak Přelouč, tak druhého soupeře. Podle všechno by to měl být Dragon Brno. Otázka jakým způsobem, protože ta motivace se opravdu bude hledat těžko. Snad v derby by přece jen nějaká být měla. Hlavně s Přeloučí se nabízí možnost, aby dostali šanci kluci, kteří toho moc nenahráli. Uvidíme v jakém stavu bude v té době mužstvo. Teď jsou tam nějaká zranění a myslím si, že třeba Pantůček na jaře už do zápasů nenastoupí,“ naznačil Pala.