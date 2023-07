Nového mistra republiky - Tatru Smíchov - odhadl přesně. Tip na vlastní umístění mu ale nevyšel. Na mistrovství republiky v ragby sedmičlenných týmů obsadil JIMI Vyškov čtvrté místo. „Chtěli jsme obhájit bronzové medaile, a to se nepovedlo. Bohužel stejně jako v extralize jsme ke třetímu místu neměli daleko a rozhodly maličkosti,“ komentoval čtvrtou příčku na dvoudenním šampionátu v Olomouci kapitán Vyškovanů Martin Kovář.

Ilustrační. | Foto: Anri Lukáč

Ty maličkosti se týkaly především utkání s tradičním rivalem Spartou Praha. Tu Vyškované potkali v prvním kole základní skupiny a pak v závěrečném zápase o bronz. V prvním případě prohráli o dva body, když se se soupeřem ve vedení prostřídali a v koncovce měli víc štěstí Pražané. Zápas o konečné umístění prohráli po podobném průběhu a rovněž těsně.

Mistrovství ČR v ragby 7s

Výsledky JIMI Vyškov ve skupině: – Sparta Praha 12:14, – Praga Praha 40:12, – Bystrc 47:0, – Přelouč 19:26.

Pořadí ve skupinách - A: 1. T. Smíchov 12 bodů, 2. Slavia Praha 10, 3. Petrovice 8, 4. Havířov 6, 5. Olomouc 4.

Sk. B: 1. Sparta 10, 2. Vyškov 8, 3. Přelouč 8, 4. Praga 8, 5. Bystrc 6.

Semifinále: Tatra Smíchov – Vyškov 21:10.

O 3. místo: Vyškov – Sparta 17:21.

Finále: Tatra – Slavia 31:10.

Konečné pořadí: 1. Tatra Smíchov, 2. Slavia Praha, 3. Sparta Praha, 4. JIMI Vyškov, 5. Praga Praha, 6. Přelouč, 7. Petrovice, 8. Havířov, 9. Bystrc, 10. Olomouc.

Sestava Vyškova: Ondřej Kovář, Martin Kovář, Jan Kučera, Jiří Pantůček, Pavel Pytela, Štěpán Prachař, Josef Toman, Petr Pořízek, Radim Trunečka, Radek Fialka, Max Szerepatka, Ondřej Mrazčínský, Jan Laidorf.

„Lepší určitě nebyli a klidně to mohlo skončit naopak. Ale musím uznat, že v tom zápase o bronz jsme už byli hodně vyšťavení po semifinále s Tatrou Smíchov. Ten výsledek sice vypadá jednoznačně, ale byl to naprosto vyrovnaný zápas a otevřený až do konce. Ještě v poslední minutě vedla Tatra jen 14:10 a stačil jeden vydařený protiútok a skončilo by to opačně. Bohužel ta bodová akce vyšla při posledním útoku jim. Takže tohle by snad mohlo být pozitivní, teda, že jsme s největším favoritem a posléze mistrem republiky sehráli rovnocenný zápas,“ komentoval kapitán a pro tento turnaj i kouč mužstva druhou letošní „bramborou“ medaili.

Hráči Tatry Smíchov si pak ve finále bez problémů poradili se Slavií Praha a na trůnu vystřídali Mountfield Říčany, který letos do soutěže tým nevyslal. Pražané prošli turnajem suverénně, všech šest zápasů vyhráli a vlastně jen s Vyškovem museli o výhru bojovat do posledních minut.

„Měli jsme na víc, na placku určitě. Jenže pořád děláme zbytečné chybičky, které soupeř dokáže potrestat. Tak to bylo i v extralize. Na to, že hlavní favorité na sedmičky trénovali víc než my a někteří že mají specialisty vlastně ani to čtvrté místo není nejhorší. Ale nějaké to zklamáníčko tam určitě je,“ připustil zkušený Jiří Pantůček.

Mistrovské sedmičky uzavřely první polovinu ragbyové sezony. Ta druhá začne zhruba v polovině srpna a celý podzim se bude turnajovým způsobem hrát Český pohár.