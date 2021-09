Hosté se ujali vedení v páté minutě přesným trestným kopem Vítka Rozkošného. Domácí po čtyřech minutách sice odpověděli pětkou Jakuba Schmieda a dvojkovým kopem Martina Kováře, ale ještě v polovině první části byl stav jen 12:11 pro domácí.

Extraliga

2. kolo:

Jimi Vyškov - RC Přelouč 72:21

Poločas: 24:14. Body - Vyškov: Schmied 20 (4xP), M. Kovář 11 (P, 3xKP), Chalabala 10 (3xP), Pantůček 9 (P, 2xKP), Zemanovič, Procházka, Soural, Monček vš. 5 (P), Šenk 2 (KP) - Přelouč: Trunec 10 (2xP), Rozkošný 8 (2xTK, KP), Kohout 3 (TK). Rozhodčí: Mendes - Kohout, Juřica. Diváků: 130.

Sestava Jimi: Doležel, Jan Kovář, Zemanovič, Monček, Procházka, Martin Pořízek, Ondřej Kovář, Trunečka, Petr Pořízek, Martin Kovář, Soural, Schmied, Chalabala, Fialka, Pantůček – Mazal, Kopřiva, Brtníček, Voráč, Šenk, Vrána, Němec, Janek. Trenér: Pavel Pala. Asistent: Milan Šťourač.

Tabulka:

1. Říčany 2 2 0 0 116:11 10

2. Vyškov 2 2 0 0 121:45 10

3. T. Smíchov 2 2 0 0 64:40 9

4. Praga 2 1 0 1 73:54 5

5. Sparta 2 1 0 1 57:47 5

6. Slavia 2 0 0 2 18:110 1

7. Dr. Brno 2 0 0 2 16:80 0

8. Přelouč 2 0 0 2 29:107 0

„První poločas určitě nebyl podle mých přestav. My jsme se relativně trápili, ale ne se soupeřem, ale vlastní hrou. Možná jsme měli v hlavách, že to půjde samo a rychle. Jenže ono to nefungovalo, jak jsme si představovali. Hlavně zpočátku soupeř držel krok. Měl výborné kopáče, kteří nakopali pár trestňáků a tím pádem bylo skóre dlouho vyrovnané,“ řekl v první části trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Co svým svěřencům říkal v přestávce, to neodtajnil. V každém případě na trávník vyletěl domácí uragán a během čtrnácti minut přibylo na domácím vyškovském jednatřicet (!) bodů za pět pětek a kopech po nich. Dohrát zápas byla pak pro domácí ragbisty pohoda.

„Vstup do druhého poločasu nám vyšel tak, jak jsme si plánovali hrát od začátku. Položili jsme pět pětek a bylo rozhodnuto. Takže si pak zahráli všichni hráči, kteří byli na soupisce. Pouze David Brtníček naskočil jen na poslední dvě minuty. Měl něco s kotníkem a nechtěl do toho jít vůbec, ale pak musel střídal Kubu Doležela. Jsem rád, že trochu víc prostoru dostali kluci z lavičky jako Dan Němec, Vojta Janek nebo Lukáš Voráč,“ dodal spokojený vyškovský kouč.

Ve třetím kole pojedou Vyškované v sobotu do Brna, kde je čeká přestižní derby s Dragonem.