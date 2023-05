Jednokolová extraliga ragbistů má na pořadu poslední kolo základní části. O kvartetech, která budou hrát o medaile a udržení je sice rozhodnuto, ale důležité bude, z jakých pozic do závěrečných bojů týmy vstoupí.

Vítězstvím 31:28 v Praze nad Tatrou Smíchov si ragbisté JIMI Vyškov zajistili účast v semifinále extraligy. | Foto: Petr Skála

V elitní skupině je jisté první místo Říčan, ale na druhé jsou hned tři kandidáti. Teoreticky nejlíp je na tom JIMI Vyškov, který hostí Spartu, takže si druhé místo může uhrát sám. A Pražany tak udržet na čtvrtém místě. Tatra Smíchov hraje v Brně s Dragonem, který bude bojovat ve skupině o záchranu a rozhodně by se mu výhoda domácího prostředí pro play-out hodila. Navíc pokud Vyškov vyhraje, musela by Tatra zvítězit hodně vysoko, protože v konečném pořadí rozhoduje celkové skóre. Takže i po rozdělení do skupin je i v posledním kole stále o co hrát.

Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov

– RC Sparta Praha

7. kolo, sobota 6. května, 11.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ul.

Tabulka:

1. Říčany 6 6 0 0 232:43 28

2. Vyškov 6 4 0 2 200:119 21

3. Smíchov 6 4 0 2 168:95 21

4. Sparta 6 4 0 2 119:103 19

5. Slavia 6 2 0 4 129:127 13

6. Dr. Brno 6 2 0 4 106:167 10

7. Praga 6 1 0 5 91:185 6

8. Zlín 6 1 0 5 68:274 4

Další dvojice 7. kola: Praga Praha – Zlín, Slavia Praha – Říčany, Dragon Brno – Tatra Smíchov.

Od šestého kola, kdy Vyškované vyhráli tvrdý zápas na Smíchově 31:28, uplynuly tři týdny. V prvním týdnu dlouhé pauzy si v podstatě léčili šrámy.

„Na začátku té dlouhé přestávky jsme hlavně odpočívali, protože kluci byli po utkání s Tatrou hodně potlučení. Po týdnu jsme to začali ladit na Spartu. Určitě nebudeme kompletní. Pro červenou kartu s Tatrou nebude hrát David Jaroš, který dostal stopku na tři utkání a to znamená, že pro něho sezona skončila. Stále chybí Radek Vrána, ale největší problém je, že nám vypadl Martin Kovář a vypadá to, že to taky bude na delší dobu. Takže to musíme poskládat tak, aby to fungovalo i bez Martina,“ sdělil trenér Pavel Pala.

Utkání se hraje v netradičním čase v jedenáct hodin dopoledne, přičemž Sparta vyšla vstříc žádosti Vyškova. Pala i tak věří v podporu publika.

„Potřebujeme pět bodů a dobré skóre, ale bude to hodně těžké utkání. Přiznám se, že jsem žádné utkání Sparty neviděl, ale její hráče samozřejmě celkem dobře známe. Doufám, že tentokrát domácí prostředí pro nás bude skutečnou výhodou,“ dodal kouč JIMI.