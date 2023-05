Vypadá to skoro jako odveta. Ragbisté JIMI Vyškov a Sparty Praha se po týdnu opět utkají v extralize. Tentokrát se bude hrát v Praze a v sázce mnohem víc.

V závěrečném kole základní části extraligy prohrál Vyškov (modročervené dresy) se Spartou Praha 5:10. | Foto: Anry Lukáč

Ve Vyškově jejich vzájemné utkání ukončilo základní část extraligy. Vyškovští po porážce přišli „jen“ o výhodu domácí prostředí pro semifinále play-off. Tentokrát to pro poraženého bude znamenat vyřazení z boje o mistrovský titul.

Na domácí trávníku Vyškovští sice zápas dobře rozehráli. V poločase vedli 5:0 a měli další šance, bohužel zůstaly nevyužity a ve druhé části v podstatě přenechali iniciativu soupeři.

Extraliga XV - semifinále:

RC Sparta Praha

– JIMI RC Vyškov

Sobota 13. května, 16.00 hodin, hřiště Kovanecká ul., Praha 9.

„V přípravě na Spartu jsme samozřejmě vycházeli ze sobotního utkání. Hlavně jsme probrali proč jsme neuspěli v prvním poločase, kdy jsme měli několik příležitostí ke skórování a proč jsme naopak propadali ve druhé půlce. Snažili jsme se nějaké věci odstranit, takže uvidíme, jak to klapne na Spartě,“ poznamenal trenér Pavel Pala.

Ten na Spartu přiveze prakticky stejný kádr jako hrál doma. Chybí vyloučený David Jaroš, na Spartě zraněný Jan Kovář a s největší pravděpodobností opět i kapitán mužstva Martin Kovář, který prakticky celý týden pobýval v nemocnici.

„Myslím, že šance obou týmů na postup jsou vyrovnané. Stejně jak to bylo v utkání u nás. Ukázalo, že každý může vyhrát i prohrát. Nám může trochu pomoct, že hrajeme venku, takže můžeme být uvolněnější a tentokrát to může dopadnout v náš prospěch,“ jen naznačuje kouč Vyškovanů.

Zbývá dodat technické podmínky. Zápas samozřejmě může po základní hrací době skočit nerozhodně. V tom případě by se utkání prodlužovalo o dvakrát patnáct minut. Pokud by se ani potom nerozhodlo, přišly by na řadu kopy na branku až do úplného rozhodnutí. Každé družstvo určí jednoho kopáče, ti střídavě provedou tři kopy na branku z místa, které určí hlavní rozhodčí. Pokud bude trvat nerozhodný stav, opakuje se série tří kopů až do rozhodnutí.

Druhá semifinálová dvojice Mountfield Říčany – Tatra Smíchov začne souboj o dvě hodiny dříve, tedy ve 14.00 hodin. Finále je pak na programu v sobotu 20. května.