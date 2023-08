Úvodním kolem Poháru XV zahájili podzimní část sezony ragbisté JIMI Vyškov. Na Slavii prohráli 33:38, když nezvládli závěr zápasu. Ještě osm minut před koncem vedli o patnáct bodů. „Reparát“ budou skládat v sobotu na domácím hřišti, kde ve druhém pohárovém kole přivítají Mountfield Říčany B.

V úvodním kole ragbyového poháru prohrál Vyškov na Slavii 33:38. | Foto: Petr Skála

Z porážky kapitán týmu a po skončení angažmá Pavla Paly i provizorní trenér a kouč Martin Kovář vědu nedělá. Stejně jako bývalý dlouholetý trenér nevidí smysl v současné struktuře české pohárové soutěže.

Pohár XV - 2. kolo:

JIMI RC Vyškov

– RC Mountfield Říčany B

Sobota 26. srpna, 14.00 hodin, areál Jana Navrátila, Purkyňova ul.

„Já v tomto směru souhlasím s Pavlem a poháru v tomto formátu nedávám nějakou velkou váhu. Na druhou stranu jej samozřejmě nevypouštíme. Na Slavii jsme mohli vyhrát, koncovku jsme nezvládli fyzicky. Navíc já jsem dostal červenou kartu za oplácení, což samozřejmě byla chyba a Slavia ji dokázala využít. Pohár ale bereme víceméně jako přípravu na jarní extraligu, která začne extrémně brzo, už 17. února,“ sdělil Kovář, který vedl i letní přípravu mužstva.

Ta probíhala od začátku července fyzickou částí, kde mužstvo jelo podle osvědčeného „receptu“ speciality v tomto oboru, docenta Františka Langera. Od začátku srpna už se tým věnoval herním činnostem.

„Udělali jsme všechno v rámci možností, bohužel v létě každoročně nebývá účast moc dobrá. Takže vlastně všechno budeme ladit až teď v Českém poháru,“ poznamenal Kovář.

Soutěž Vyškované absolvují prakticky se stejným kádrem, který odehrál jarní extraligu. Novými tvářemi jsou dva junioři Šimon Novák a Jan Laidorf. Oba si pohár za Vyškov zahráli už loni, ale pro extraligu odešli hostovat do Olomouce. Nyní už je chce JIMI zapracovat do kádru. V sobotu budou budou Vyškované hrát proti B týmu uřadujícího mistra. Rozhodně je ale nečeká snadná partie.

„Béčko je to jen na papíře. Oni z celého širšího kádru, což je možná i padesát hráčů, postavili dvě v podstatě rovnocenná mužstva. Takže kvalita tam určitě je. My jsme loni vyhráli základní část a pak se nám to celé rozsypalo pro za zranění a nakonec jsme skončili osmí. Jak jsem naznačil, umístění pro nás není tím hlavním, ale určitě budeme chtít skončit líp,“ zdůraznil vyškovský kapitán.