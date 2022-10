„Především to jsou mimořádné problémy se sestavou. Bylo nás málo, nastoupili jsme s mnoha náhradníky a nedoléčenými hráči, na střídaní byli tři ostaršení dorostenci. V průběhu zápasu přišla další zranění. Ve druhém poločase jsme odešli fyzicky, protože na hřišti museli zůstat hráči, kteří by normálně pro zranění střídali. Vyhrát jsme samozřejmě chtěli, ale za daných okolností to prostě nebylo možné a klukům ani nemůžu nic vytýkat,“ konstatoval vyškovský lodivod.

Pohár ČSRU

Čtvrtfinále – 1. utkání:

JIMI RC Vyškov

– RC Tatra Smíchov 33:52

Poločas: 26:14. Body JIMI: Chalabala 10 (2xP), M. Kovář 8 (4xKP), Pytela 5 (P), Trunečka 5 (P), O. Kovář 5 (P). Sestava: Jaroš, J. Kovář, Doležel, Monček, Trunečka, P, Pořízek, Voráč, O. Kovář, Šenk, M. Kovář, Fialka, Pytela, Chalabala, Soural, Havránek – Janek, Novák, Laidorf. Trenér: Pavel Pala.

Stav série: 0:1.

Pohárové čtvrtfinále se hraje na dva zápasy. Odveta v Praze na Smíchově je nalosována na sobotu 15. října. Rozdíl minus patnáct bodů by za normálních okolností nemusel být pro Palovi svěřence neřešitelný ani na půdě soupeře, ale stav mužstva spíše nasvědčuje tomu, že vyškovské šance na postup nejsou velké.

„Samozřejmě nic nevzdáváme, ale mám velké obavy, v jakém stavu budeme. Vypadá to, že Ondra Kovář si utrhl sval a přidá se k marodům. Těžko odhadovat, jak na tom budou ostatní zranění kluci. Spíš chci doufat, že se aspoň nějak dáme dohromady. Po tom, jak se to doma pokazilo, tak tam asi pojedeme jen odehrát utkání,“ jen odhaduje Pala.

Ve druhém čtvrtfinálovém utkání podlehla Slavia Praha Pragovce Praha 16:34 (16:12). Odvety se budou hrát 15. října.

V nadstavbě výkonnostně nižších skupin E2/D3 sloučený tým Olomouc/Vyškov B prohrál s Tatrou Smíchov B 22:33 (17:12)