První ragbyová liga měla mít výkop na jaře, ale z důvodů zdravotní karantény vůbec nezačala. Zkrácená soutěž obsahuje jen jednokolový systém každý s každým osmi účastníků. Startují obhájce titulu Sparta Praha, Tatra Smíchov, Mountfield Říčany, Praga Praha, Jimi Vyškov, Dragon Brno, Slavia Praha a nováček Přelouč. Po sedmi kolech postoupí čtyři nejlepší do play-off a vítězové semifinále se 7. listopadu utkají o letošní mistrovský titul.

RC Praga Praga

– Jimi RC Vyškov 23:8



Poločas: 13:5. Body: Malý 13 (P, 2xTK, KPP), Hošek 5 (P), Kulhánek 5 (P) - Pytela 5 (P), M. Kovář 3 (TK). Rozhodčí: Tůma - Haitman, Novák. ČK: 57. Klein (Praga).

Vyškov: Doležel, Kopřiva, Májovský, Monček, Mazal, Ondřej Kovář, Brtníček, Trunečka, Němec, Martin Kovář, Šenk, Pantůček, Chalabala, Fialka, Pytela – Svoboda, Vinter, Voráč, Karel Školař st., Janský.

Trenér: Milan Štourač.

Vyškované by mezi toto kvarteto také rádi patřili, ale první krok jim nevyšel. Proti Pragovce začali velmi aktivně a úvodní desetiminutový nápor korunovali položením pětky. Jenže ta nakonec neplatila. Rozhodčí ji odvolal a proti hostům nařídil trestný kop. Podivné rozhodnutí ovlivnilo další vývoj utkání. Pragovka tlak hostů přežila a zejména po trestných kopech získala náskok, který udržela až do konce.

„Nevím, co tam rozhodčí viděli, a také v dalším průběhu jsem některé jejich výroky nechápal. Pokud bychom vedli 5:0, pak by se zápas odvíjel úplně jinak. Na druhou stranu musím přiznat, že jsme byli asi až moc přemotivovaní. Kluci se na to moc těšili a když viděli, co se děje, začali dělat spoustu osobních technických chyb. Ztráceli jsme třeba moc míčů v racích, ta podpora tam byla vždycky o sekundičku později než bychom potřebovali. Bylo proti nám strašně moc trestňáků,“ komentoval prohru nový trenér Vyškovanů Milan Šťourač.

První dva trestné kopy domácí proměnili ve dvanácté a devatenácté minutě. Pak sice pětkou snížil Pavel Pytela, ale o šest minut později si Praga vzala pětkou Dana Hoška šestibodové vedení zpět. Po kopu po pětce navýšil Michal Malý skóre na 13:8 . Hned v první minutě druhého poločasu Martin Kovář z trestného kopu korigoval na 13:8 a tento stav vydržel až do 57. minuty. To už domácí hráli tři minuty bez vyloučeného Filipa Kleina, ale paradoxně zápas rozhodli. Pětku v oslabení položil Michal Kulhánek.

„Zápas měl kvalitu a přiznávám, že jsme se toho docela báli. Nebo přesněji, měli jsme ze soupeře takový ten zdravý respekt. Vyškov má kvalitní tým a posílil se o Jirku Pantůčka a Pavla Pytelu. Jsem rád, že jsme to zvládli. Protože jsme celou dobu vedli, tak si myslím si, že jsme celé utkání měli relativně pod kontrolou, i když vítězstvím jsme si do poslední chvíle jistí nebyli. Kór když jsme pak asi v šedesáté minutě dostali červenou kartu. Ale to nás naopak stmelilo a dotáhli jsme to do konce. Každopádně jsem přesvědčený, že Vyškov potrápí každého soupeře,“ radoval se z vítězství trenér Pragy Roman Šuster.

Obě jmenované vyškovské posily Pantůček a Pytela sice k vítězství nestačily, ale určitě patřili k nejlepším hráčům svého týmu.

„Noví kluci to určitě to zvedli. Dali pěknou pětku po spolupráci, když si to pěkně nachystali a předali a Pytela úspěšně zakončil. To byla krásná akce, ale potřebujeme takové hrát víc, víc tu hru roztahovat. Ne hrát to takovým stylem, že každý si chce ty metry udělat za každou cenu sám,“ poznamenal Šťourač.

Podle kouče Pragovky se pražský klub chce ve zkrácené soutěži probojovat do semifinále. „Máme nastavené stále stejné cíle. Tedy být součástí té silné čtyřky, dostat se do play-off a tam se pokusit udělat dobrý výsledek,“ naznačil Šuster.

Nepříjemnou a možná i zbytečnou porážkou se ale ani vyškovské ambice nesnižují. „Před zápasem na Pragovce jsem byl hodně optimistický. Snad nám utkání otevřelo oči. Podle mě máme perfektní mančaft, ale kluci moc chtěli a vlastními chybami jsme se připravili o výhru. Semifinále? To je bez diskuse, s takovým mužstvem, jaké máme letos, musíme mít jen ty nejvyšší ambice,“ odmítl falešnou skromnost prezident klubu Jiří Vinter.

V sobotu Vyškované nastoupí ve 2. kole v Přelouči. Doma budou v základní části hrát tři zápasy: s Dragonen Brno (12. 9.), se Spartou (26. 9) a Mountfieldem Říčany (10. 10.).