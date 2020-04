/ROZHOVOR/ Podle rozlosování nového ročníku I. ligy měli ragbisté Jimi RC Vyškov v sobotu hostit úřadujícího mistra republiky pražskou Spartu. Mělo to být už páté kolo nejvyšší soutěže, která ale z důvodu pandemie covid-19 vůbec nezačala. „Moc mě to mrzí, protože celou přípravu musíme absolvovat znovu,“ říká nový trenér Vyškovanů Milan Šťourač, dvojnásobný mistr republiky z devadesátých let.

Milan Šťourač, nový trenér ragbistů Jimi RC Vyškov. | Foto: Anry Lukáč

Asi jste se na trenérskou premiéru u áčka v mateřském klubu těšil a teď jste vlastně v jakémsi vakuu.

Ano, mrzí mě, že se nehraje. Teď je u nás klid, ale snad už to skončí. S klukama jsme absolvovali celou zimní přípravu a už jsme se dostávali do nějakého rytmu. Měli jsme zimní soustředění v Malé Morávce a na jeho konci jsme odehráli takový miniturnaj proti Ostravě a Havířovu. Herně to vypadalo velice dobře. Přitom to bylo po poměrně slušné fyzické zátěži. Každý den jsme měli dvoufázový kondiční trénink. V zápasech byl vidět markantní rozdíl mezi námi a oběma soupeři.

Vládní omezení sportovní činnosti se už trochu zmírňují. Jak tedy budete pokračovat?

První společný sraz máme naplánovaný na osmého června a naše představa je, že se budeme chystat na podzimní soutěže. Bohužel, není jasné, co se vlastně bude hrát. Na jaře měl startovat nový ročník první ligy, který měl skončit někdy v listopadu. Zatím nevíme, jestli se bude hrát něco náhradního, nebo od podzimu zahájí další ročník, který bude pokračovat na jaře. Bohužel, zatím je ticho po pěšině.

Jaké byly vaše první dojmy po převzetí mužstva a zimní přípravě?

Především, že toto mužstvo je ohromně perspektivní. Teď je prakticky na sportovním vrcholu ta silná střední generace kolem Martina Kováře. Ze Sparty se vrátili Jirka Pantůček a Pavel Pytela. Oba mají z Prahy titul mistra republiky a určitě budou velkými posilami. Pantůček to potvrdil už přípravných zápasech. S těma dvěma to teď vypadá úplně jinak. Jak jsem řekl, hodně dobře a přiznávám, že mě to až překvapilo. Na útoku je vidět neskutečná dravost.

Na doladění teď bude další prostor a určitě i na doplnění mužstva. Vrátí se do něj třeba někdejší velká opora Australan Neal Mendham?

Měli bychom hrát s kádrem, který absolvoval tu zimní přípravu. Neal sice byl, myslím, že na dvou nebo třech herních trénincích před zrušením sportovní činnosti, ale hrát asi nebude. Bylo to asi čtrnáct před původním startem prvního kola. Určitě by mužstvu zase byl hodně prospěšný, ale prostě už hrát nechce. Chtěl bych, aby nám pomohl s trénováním, konkrétně především s rojem, kde pořád nemáme specialistu. Jestli vypomůže i herně v zápasech, na tom jsme se zatím nedomluvili, ale na druhou stranu nechci tuto otázku zatím uzavírat.