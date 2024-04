Přihrával motokrosový mistr republiky, góly dával extraligový ragbista. I tohle by mohla být charakteristika utkání A skupiny IV. třídy Rychtářov – Brankovice B. Pod vítězství domácích 6:1 se třemi góly podepsal Jindřich Bandy. „Nahrál jsem mu na všechny,“ s úsměvem komentoval hattrick spoluhráče Erik Mikulášek, který si mj. zajel i slavnou motokrosovou Šestidenní.

Ilustrační. | Foto: Petr Skála

„Jenom na dva, na ten třetí, to byl Pavel Čtvrtníček. Ale je pravda, že možná na většinu gólů, které jsem zatím dal, to byl Erik. Jsme velcí kamarádi a právě on mě přivedl k fotbalu,“ upřesnil Bandy, který má na kontě ragbyové extraligové zápasy za JIMI Vyškov a dokonce i dvě medaile. Ve velkém ragby patnáctičlenných týmů stříbrnou. Byl při tom když Vyškov před třemi roky prohrál finále s Říčany, a rok na to má bronz v sedmičkách po mistrovství republiky, které se hrálo ve Vyškově.

Jindřich BandyZdroj: redPůvodním »povoláním« je Bandy ragbista. Fotbal sice hrával v přípravkách v Dědicích, ale oficiálním členem fotbalového svazu a klubu v Rychtářově je až od loňského jara. Závodně tedy hraje něco víc než rok a uvedl se náramně. V této sezoně je se čtrnácti brankami nejlepším střelcem mužstva a čtvrtým v pořadí kanonýrů celé soutěže. Mimochodem ve čtrnácti utkáních, tedy s průměrem gól na zápas.

„K fotbalu jsem se dostal až po přestěhování se do Rychtářova. Erik mě jednou vzal na jejich zápas a chytilo mě to. Takže mě zaregistrovali a teď hraju asi rok. Fotbal mě baví a tři góly v jenom zápase jsem dal poprvé. A kluci mně hned upozornili, že taxa je bečka na naší závěrečné. (úsměv) Ale je jedno, kdo ty góly dá, a když se vyhraje tak vysoko, tak vlastně ani nemají stejnou hodnotu. Mě nejvíc těší ten první. Erik mě to přiťukl hlavičkou a já jsem to šajtlí trefil do »malinké« šibenice,“ popsal efektní trefu dvaadvacetiletý hráč.

Ragby začal hrát samozřejmě ve Vyškově, ale ani tady jeho cesta do extraligy nebyla přímá linka. Začal ve čtrnácti letech, jenže po přechodu do šestnáctek musel do »azylu« v Brně-Bystrci, protože ve Vyškově na tuto kategorii tehdy nebyl dostatek hráčů.

„Můj sen pořád byl zahrát si extraligu, takže jsem se devatenácti letech vrátil do Vyškova, a tam se mně splnil. Fotbal mám taky rád, ale jedničkou je jasně ragby a doufám, že se zase probojuju do sestavy. V poslední době mě dost zlobila zranění a k tomu se přidaly nějaké pracovní povinnosti. Moc jsem netrénoval, ale chci to dohnat, dostat se do formy a vrátit se do áčka,“ odhaluje své plány a přání.

Jako sportovní »dvojživelník« jednoznačně potvrzuje zaručený názor ragbyových fans, že fotbalisté jsou panenky, které na hřišti jen polehávají a simulují. A že si mají vzít příklad z ragbistů…

„Fotbal také určitě někdy bolí, ale proti ragby to nic není. Ragby je určitě o hodně tvrdší než fotbal. Ve fotbale se nějaké prvky z ragby - vlastnosti využít dají, naopak to moc nejde. A filmování, to já vůbec neberu! Když jdu s balónem a kopou mě do noh, tak prostě nepadám a furt běžím. Takže určitě uplatňuji ragbyovou tvrdost a možná proto se mně daří dávat ty góly,“ naznačuje.

V tabulce áčka třetí třídy nemá Rychtářov velkou ztrátu na vedoucí Bohdalice B. Podle Bandyho ale postupové plány v kabině nelétají.

„Nechtěl bych, aby to vyznělo nějak blbě, ale většině kluků stačí prostě si zahrát. Kádr je moc úzký a tvoří jej převážně starší hráči, my mladší jsme tady jen čtyři. Loni to možná na postup vypadat mohlo, skončili jsme druzí. Bavilo nás to, ale to je tak všechno, realita je prostě jiná. Ale kdo ví, třeba se to jednou nějak otočí,“ zůstává Bandy optimistou.