Na Národním stadionu Markéta – Praha se v oficiálním mistrovství republiky utkají týmy Tatra Smíchov, Přelouč, Praga Praha, Brno-Bystrc, Dragon Brno, Nové Město na Moravě, Sparta Praha, Říčany, Jimi Vyškov, České Budějovice, Mariánské Hory a Liberec. Vyškované se do soutěže přihlásili po třech letech.

Mistrovství ČR 7s



Sobota a neděle 27. a 28. června

Národní stadion Markéta - Praha

Začátky vždy v 10.00 hodin

Zápasy o konečná umístění: neděle 12.40 - 16.00, finále 17.00

„Sedmiček jsme se neúčastnili hlavně, protože to bylo časově náročné. Hrávalo se formou kvalifikačních turnajů a bývaly nejméně čtyři. Moc se to natahovalo a většině kluků to nevyhovovalo. Letos je to jinak. Všechno se odehraje během jednoho víkendu. Navíc je to výborná příležitost si vůbec něco zahrát, protože všechny jarní soutěže byly zrušeny,“ vysvětlil důvody přihlášky do Prahy kapitán mužstva Martin Kovář.

Na Markétu odjede třináct hráčů, včetně dvou navrátilců ze Sparty, reprezentantů Jiřího Pantůčka a Pavla Pytely. Staronovým členem party je Lukáš Voráč, který stále ještě jako mladý hráč se k ragby vrací asi po třech letech. Podle kapitána týmu má tohle mužstvo šanci hrát v turnaji důstojnou roli.

„Je to asi nejlepší sestava, jakou bylo možno postavit. Vypadá to dobře. Původně jsme chtěli zajet si jen tak zahrát. Po tak dlouhé době, jak se říká, osahat si balón v oficiálním utkání. Ale pak jsme si řekli, že když už tam jedeme, tak by to mělo i nějak vypadat. Takže bychom chtěli skončit do čtvrtého místa, tedy zabojovat o medaili,“ upřesnil Kovář vyškovské plány.

Dvanáct týmů bude rozděleno do tří skupin po čtyřech účastnících. Ve skupinách se bude hrát v sobotu a v neděli dopoledne, odpoledne se potom postupující utkají v play-off o první letošní titul.

Nejvyšší patnáctková soutěž pak odstartuje koncem srpna a proběhne ve zkráceném programu. Jednokolově a s následným semifinále a finále play-off. Nový patnáctkový mistr tedy bude vyhlášen ještě pro letošní rok.