Není ale žádným tajemstvím, že řada klubů nesouhlasila s nedávným přechodem termínové listiny na zmíněný systém jaro - podzim. Třeba v nejvyšší mužské soutěži byl hlavním argumentem pro návrat k tradičnímu podzim – jaro její závěr. Play-off s nejatraktivnějšími zápasy se odehrávalo až v pozdním podzimu a někdy za ne zrovna ideálních povětrnostních podmínek.

„Zatím máme jen dílčí informace, která vydala unie na svých internetových stránkách. Tedy, že se asi bude hrát až na podzim. Jestli to bude novým herním systémem podzim – jaro, to nevíme. Zatím se o tom mluví jen v kuloárech, a co vím, nikdo nepodal žádný oficiální návrh. Můj osobní názor je, že by bylo rozumnější to zase překlopit na podzim – jaro. Hrají se tak všechny evropské soutěže,“ sdělil sekretář Jimi RC Vyškov Martin Hudák.

Prvoligoví muži ještě před karanténou zahájili přípravu na nový ročník. Nyní se ale v klubu prakticky nic neděje. „Trénujeme individuálně. Já hlavně posiluju, doma a s vlastní váhou. Samozřejmě není to ono, jako v kolektivu, když je partyja. To hecování chybí,“ sdělil kapitán mužstva Martin Kovář.

Také on se přiklání k tomu, aby se nové soutěže hrály už v systému podzim – jaro. „Nevím, proč to nechtějí vrátit. Prý se čeká na vyhodnocení po pěti letech. Pak se mají porovnat plusy a minusy. Podle mě je to zbytečně dlouho, protože už teď je to jasné. Z okruhu mých známých, spoluhráčů i protihráčů, nikdo jaro – podzim nechce, a teď je příhodná příležitost to vrátit zpátky. Je potřeba, aby si to kluby odhlasovaly. Doufejme, že alespoň k jednání o tom v průběhu léta dojde,“ přeje si český reprezentant.

Názor, že hlavní slovo by v tomto směru měly mít kluby, vyjádřil i současný trenér české reprezentace Pavel Pala. „Já názor, že by se to mělo vrátit tak, aby nejvyšší soutěž i ostatní vrcholily na jaře, zastávám dlouhodobě. Teď je ke změně výborná příležitost, ale zatím se nic neděje. Myslím si, že v rukách to mají kluby. Ony si tu změnu musí na svazu vyžádat a možná na výkonný výbor i trochu zatlačit. Ale co vím, zatím v té věci nic konkrétního na stole není,“ konstatoval Pala.

Pandemie covid-1 a následná vládní omezení i jemu zkomplikovaly práci s národním mužstvem. „V podstatě je to i pro jakási neplánovaná okurková sezona. Reprezentační program byl zrušený, hráči trénují individuálně. Na podzim se bude začínat úplně znova. Až budeme přesně vědět kdy, tak budeme řešit nový reprezentační plán,“ dodal kouč, který nedávno působil u mužů ve Vyškově.

Možnosti přípravy současná vládní opatření už postupně uvolňují. „Čekáme na to, aby alespoň děti mohly začít trénovat. Pokud se to stihne, tak bychom do léta pro ně rádi udělali alespoň nějaké turnaje,“ ujistil Hudák.