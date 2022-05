V sobotu je na programu druhé semifinále Mountfield Říčany – Praga Praha a zmíněné zápasy zápasy ve skupině o 5.-8. místo. Vše se hraje jen na jedno utkání takže prvním finalistou je Tatra.

Extraliga

Skupina o 5.-8. místo:

Jimi RC Vyškov – RC Přelouč

Sobota 21. května, 14.00 hodin, stadion Purkyňova ul.

Utkání v základní části: Vyškov – Přelouč 76:17.

Sobotní soupeř Vyškovanů všech sedm utkání základní části vysoko prohrál, takže by domácím neměl postup do boje o konečné páté místo nějak zkomplikovat. Všeobecně se opět očekává vysoké vítězství, ale trenér Pavel Pala mírní přehnaný optimismus.

„Velmi těžko se hledá motivace pro takový zápas. To zklamání, že první čtverka je odepsaná, bylo vidět už před utkáním na Slavii, které už pro nás nic neřešilo. Z toho plyne, že i motivace k tréninkům je komplikovaná. Navíc nás provází další zdravotní potíže, takže ani toto utkání nebude jednoduché, protože budeme hrát v takové, jak to říct, zvláštní sestavě,“ upozornil Pala.

Upřesnil, že útok by měl být ještě v nějakém solidním složení, ale další řady už doznají podstatných změn a lavička náhradníků bude skoro prázdná. Připustil, že tohle vše otevírá šanci pro hráče, kteří si zatím moc nezahráli a že by si i v tomto složení měl tým zajistit postup do zápasu o konečné páté místo.

„Nějaká větší komplikace by to neměla být, ale suverénní postup asi také ne. Jejich motivace je rozhodně větší. Přelouč zatím všechny zápasy prohrála a naše oslabení může být pro její hráče velkou příležitostí minimálně si vylepšit sebevědomí,“ dodal kouč Jimi.

Pokud tedy půjde vše podle „papírových“ předpokladů, měl by si to Vyškov o páté místo příští sobotu rozdat v derby doma s Dragonem Brno, se kterým letošní extraligu rovněž doma vítězně otevřel (39:18 ). Poražení ze skupiny play-out se utkají o sedmé místo a podle výsledků nastoupí v baráži o účast v příštím ročníku extraligy proti vítězi a druhému týmu první ligy.