Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov – RC Praga Praha

1. kolo, sobota 17. února, 14.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.

„Ne, že bych se úplně nudil, ale opravdu mně to začalo trošku chybět. Na podzim jsem si odpočinul, byl jsem se podívat na světovém poháru a domácí ragby sledoval z povzdálí. Když jsem viděl, jak to ve Vyškově na podzim probíhalo, bylo mně trochu líto, že to byl skoro rozklad mužstva. Vnímal jsem, že to spadlo na samotného Martina Kováře, jak to všechno musel organizovat a trénovat, tak jsem mu nabídl, jestli chce s něčím pomoct. On jen řekl, že bude moc rád, když to znovu převezmu,“ vysvětlil Pala svůj vyškovský trenérský comeback.

Loňský podzim opravdu nebyl pro Vyškov v domácím poháru výsledkově vydařený a v podstatě na to navázala i zimní příprava.

Los JIMI Vyškov

1. kolo 17. 2. Vyškov – Praga

2. kolo 24. 2. Drag. Brno – Vyškov

3. kolo 2. 3. Smíchov – Vyškov

4. kolo 16. 3. Říčany – Vyškov

5. kolo 30. 3. Vyškov – Sparta

6. kolo 13. 4. Vyškov – Smíchov

7. kolo 20. 4. Vyškov – Dragon

8. kolo 27. 4. Praga – Vyškov

9. kolo 11. 5. Vyškov – Říčany

10. kolo 18. 5. Sparta – Vyškov

„Podzim a velkou část přípravy jsem vedl já a teď jsem moc rád, že se vrátil Pavel. Ono to nejde moc dohromady, když hrajete a trénujete zároveň. Nám zase moc pomáhal kondiční specialista Franta Langer, ale nedělám si velké iluze o připravenosti mužstva. Účast na trénincích nebyla nejlepší, takže vůbec nedokážu posoudit, jak se to projeví v zápasech. Odehráli jsme jediné přípravné utkání se Zlínem, ale víceméně modelové, kde se skóre nezapisovalo a počítali jsme si jen pětky, na které jsme těsně vyhráli,“ naznačil nyní už opět »jen« kapitán mužstva Kovář.

Pavel Pala nastoupil k týmu v lednu a zaměřil se na herní část. Netají ale, že mu fyzické manko dělá starosti.

„Jak jsem naznačil, mužstvo je v hodně horším stavu, než když jsem odcházel. Během podzimu a zimy spousta hráčů netrénovala tak, jak by měla, přestože měli kvalitní program i vedení od Františka Langera. Teď navíc sezona začíná příliš brzo, kluci na to nejsou zvyklí a určitě nebudou z mého pohledu dobře připravení, takže uvidíme, co to s nimi udělá,“ navázal trenér na slova kapitána.

Stanovit za daného stavu sportovní cíle bývá těžké, ale je nasnadě, že vyškovské plány se budou upírat na postup do play-off, tedy mezi elitní čtyřku. Podle nového systému se jen ta vyhne bojům po záchranu. Pátý a šestý celek totiž bude muset hrát dvoukolovou baráž s nejlepším a druhým mužstvem první ligy. V tomto systému tedy bude mimořádně důležité každé utkání a samozřejmě i start do soutěže. Pragovka je v tomto směru dost nečitelným soupeřem.

„Cíl samozřejmě musí být nehrát o záchranu, ale fakt vůbec nevím, co od toho očekávat a jak na tom jsou ostatní mužstva. Navíc, jak jsem řekl, nikdo není zvyklý na to, že se začíná tak brzo. Na Pragu se samozřejmě nachystáme, ale nějaké detailní informace o ní nejsou. Zřejmě mají nového Jihafričana a českého reprezentanta do dvaceti let Adama Mrtýnku, který hrál na jaře extraligu ve Zlíně a je to syn našeho bývalého reprezentanta Milana. Já očekávám, že zase budou mít několik cizinců, které tam měli loni na jaře,“ jen zaznačil kouč JIMI.

Vyškovský kádr nějakých velkých změn nedoznal, ale jedno oživení tu bude. První řadu by měl posílit Argentinec Maqueta se zkušenostmi z několika klubů tamní nejvyšší soutěže.

Podle předsezonní tiskové konference funkcionářů České ragbyové unie a zástupců klubů, včetně kapitánů mužstev, by letošní nejvyšší soutěž neměla mít jasného farorita. Dokonce ji odmítá ji i fenomén posledních let Mountfield Říčany. I tam avizují horší tréninkovou morálku a změny v kádru.

„Nikdo do toho nebuší, jako že by chtěl soutěž vyhrát a všichni avizují, že především chtějí postoupit do play-off. To ale nic nemění na tom, že soutěž bude hodně náročná. Druhou stanou mince totiž je, že kdo nepůjde do semifinále, bude muset hrát baráž o záchranu, a to může být ošidné. Takže si vlastně nemůžete vybírat, cílem musí být play-off,“ zdůraznil účastník tiskovky Martin Kovář.

Nový model nejvyšší domácí ragbyové soutěže jistě splňuje jeden ze záměrů jeho zavedení. Sportovně je spravedlivější, protože všichni účastnící sehrají stejný počet zápasů doma i na hřištích soupeřů. Což v posledních sezonách nebylo. Přesto trenér Vyškovanů nepokládá ani toto řešení za zásadní.

„Na to, aby v extraliga zůstala v osmi mužstvech není v systému, kdy se hraje jen půl roku na jaře, dostatek termínů. Takže to vidím zase jako polovičaté řešení. Odříznutím dvou mužstvem není šťastné. Myslím, že to dobře není, protože třeba Slavia v současné formě by si určitě zasloužila v extralize být. A neměním názor ani na systém a špatnou úroveň podzimního ragbyového poháru,“ poznamenal Pala.