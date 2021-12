V jednokolové základní části se soupeři utkají každý s každým. Letošní výhodu čtyř týmů, které odehrály doma o jedno utkání více, se unie snaží kompenzovat sehráním kompletního prvního kola na Národním ragbyovém stadionu v Praze na Markétě.

Nově je po základní části zařazeno nejen play-off nejlepšího kvarteta, ale i play-out pro mužstva na pátém až osmém místě. Dva nejhorší týmy pak ještě čeká baráž s vítězem a druhým týmem 1. ligy. Celý červen pak připadne na sedmičkové soutěže. Podzim 2022 pak bude vyhrazen zápasům Českého poháru, který bude rozlosován podle výsledků extraligy. Podle vedení unie vznikl tento model po konzultacích s kluby.

Los Jimi Vyškov

v základní části extraligy

1. kolo – 5. března (v Praze)

Vyškov - Dragon Brno

2. kolo – 12. března

Mountfield Říčany - Vyškov

3. kolo – 19. března

Vyškov - Přelouč

4. kolo – 2. dubna

Vyškov - Tatra Smíchov

5. kolo – 9. dubna

Sparta Praha - Vyškov

6. kolo – 16. dubna

Vyškov - Praga Praha

7. kolo – 30. dubna

Slavia Praha - Vyškov

„Já s tímto herním systémem extraligy nesouhlasím dlouhodobě. Je to prakticky stejná soutěž, jaká se hrála teď. Jediná změna je jen to play-off. Argument, že se bude jedno kolo hrát na neutrálním hřišti, aby byl stejný počet zápasů doma a venku, je v podstatě nesmysl, když nejsou odvety. Informativní schůzky o novém uspořádání sice proběhly v Praze i na Moravě, ale že by se kluby k tomu mohly nějak vyjádřit, to moc ne. V podstatě nám bylo oznámeno, že to takhle bude a jiné modely se nezvažovaly,“ komentoval „novinku“ trenér Jimi RC Vyškov Pavel Pala.

Podle losu by se souboj dvou letos jasně nejlepších týmů Říčan a Vyškov hrál už ve druhém kole opět s výhodou domácího prostředí Mountfieldu. Do hodně paradoxní situace los staví i tradiční jihomoravské derby Jimi Vyškov – Dragon Brno. Prestižní souboj vychází právě na první kolo, které má být odehráno v jednom dnu v Praze na Markétě. Je nasnadě, že tam přijde minimálně o atraktivní diváckou kulisu…

„Nevím, co to dává za smysl, a určitě to budeme chtít udělat nějak jinak. Uvidíme, jak se k našim návrhům vedení unie postaví,“ naznačil kouč Vyškovanů.

Podle vyjádření zástupců vedení českého ragby chce celý systém soutěží především vyhovět požadavkům a potřebám národních týmů, jak sedmiček, tak patnáctek u mužů i výběru do 20 let. A inspiroval se modely ze zahraničí.

„Rozhodli jsme se jít cestou jiných federací, jako jsou Skotsko nebo Nový Zéland a ty soutěže rozdělit na dvě části a udělat je krátké a intenzivní tak, aby to bylo divácky zajímavé a tak, aby se hráči byli schopni na tu kratší intenzivnější dvou či tříměsíční dvousezonu připravit řádně a odevzdat co nejlepší výkon,“ vysvětluje na webu ceskeragby.cz člen výkonného výboru Pavel Syrový, bývalý dlouholetý reprezentant a hráč Pragy Praha.

Účastníci ragbyové extraligy mužů 2022 zůstávají stejní jako letos: Mountfield Říčany, Jimi Vyškov, Tatra Smíchov, Sparta Praha, Praga Praha, Slavia Praha, Dragon Brno a Přelouč. Vyškovští mají soutěž rozehrát zmíněným derby s Dragonem 5. března.

„Brzký začátek extraligy nás nutí posunout i zahájení zimní přípravy. Už teď zlehka nabíhá, ale v prosinci jsou samozřejmě možnosti omezené. Klasický a osvědčený program se rozjede po novém roce. Zapojíme do něj opět atletického trenéra Františka Langera a nově nám v tělocvičně pomůže Petr Tatalák, aby u toho byly i jiné tváře a aby to pro kluky nebyl takový stereotyp jenom s Palou,“ dodal kouč Jimi RC.